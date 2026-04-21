الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حل وحيد.. كيفية تعديل سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي من 2.78 جنيه إلى 68 قرش

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

شكاوى كثيرة من ارتفاع سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية بسبب الشريحة الموحدة  والتي تسبب نفاذ الرصيد سريعا، حيث يصل سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي 2.74 جنيه.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن هذا السعر هو  سعر التكلفة الفعلية وحرمت الدولة أصحاب العدادات الكودية من شرائح الكهرباء الدعمة حتى يقوموا بتقنين أوضاعهم.

تسهيلات لتحويل العداد الكودي إلى شرائح

أكدت وزارة الكهرباء أن الخل الوحيد للعودة لنظام الشرائح هو التصالح في مخالفات البناء.

قدمت شركات الكهرباء تسهيلات لتقنين العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات شرائح، ومن هذه التسهيلات، الآتي:

 1-إلغاء "المعاينة المعقدة":
بما إن العداد تم تركيبه بالفعل والوصلات موجودة، التسهيلات الجديدة جعلت التحويل إجراء “ورقي إلكتروني”، فالشركة بتعتمد على بيانات العداد الموجودة فعلياً في نظامها.

2-"التحويل الجماعي" للعمارات
الوزارة  تقبل طلبات جماعية لتسريع الإجراءات للكتل السكنية مرة واحدة، .

3-التحويل "ورقي"

أكبر تسهيل هو إنك لن  تدفع ثمن عداد جديد. العداد الكودي الموجود عندك هو نفس العداد ولكن سيتم تغيير المحاسبة.

بمجرد تقديم ورق التصالح، الشركة تقوم  بتعديل بيانات على السيستم وتحوله لعداد قانوني باسم المشترك ، بنظام الشرائح

4-صفر مصاريف إضافية

التحويل لا يتطلب دفع أي مبالغ ضخمة أو مقايسات جديدة. وإنما رسوم إدارية بسيطة  لتغيير التعاقد.

5-التقديم "أونلاين" من بيتك:

تستطيع  تقديم طلب التحويل من خلال "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء".

عن طريق رفع صورة البطاقة، وعقد الشقة، و"نموذج 10" الخاص بالتصالح، ومتابعة طلبك وأنت في مكانك.

6-تقسيط المديونيات (لو موجودة):

لو هناك مديونيات قديمة أو فروق أسعار، الشركة تقدم تسهيلات بـ تقسيط هذه المبالغ عند التحويل.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد شرائح

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

- صورة عقد الملكية أو الإيجار (يفضل توثيقه).

- نموذج (10) أو شهادة التصالح. 

- خطاب موافقة من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة الكهرباء.

- آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.

