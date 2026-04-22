تأجيل مفاجئ لمسلسل “العائلة التركي هي الامتحان” يربك الجمهور ويشعل التساؤلات حول مصيره

شهدت الساعات الأخيرة حالة واسعة من الجدل بين متابعي الدراما التركية، بعد غياب الحلقة الجديدة من مسلسل “العائلة هي الامتحان” (A.B.İ) عن العرض في موعدها المعتاد مساء الثلاثاء، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول مستقبل العمل، وما إذا كان قد تعرض للإيقاف المفاجئ أم أن الأمر مجرد تأجيل مؤقت.

ومع تزايد النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر عدد كبير من المشاهدين عن قلقهم من احتمالية انتهاء المسلسل بشكل غير متوقع، خاصة في ظل انتشار شائعات تتحدث عن تغييرات محتملة في خريطة عرض مسلسلات الأكشن داخل تركيا، وهو ما زاد من حالة الغموض المحيطة بالعمل.

ورغم هذه التكهنات، أكدت تقارير إعلامية تركية أن سبب غياب الحلقة لا يرتبط بإلغاء المسلسل أو توقفه، وإنما يعود إلى تعديل مؤقت في جدول عرض القناة الناقلة، وهو أمر شائع يحدث أحيانًا بسبب تغطيات خاصة أو أحداث استثنائية، مثل المنافسات الرياضية أو البرامج الموسمية.

ويُعد هذا النوع من التأجيلات مألوفًا في الدراما التركية، حيث يتم أحيانًا تغيير مواعيد عرض الحلقات بما يتناسب مع أولويات البث، إلا أن تزامن هذا التأجيل مع الشائعات المنتشرة ساهم في تضخيم ردود الفعل بين الجمهور، الذي يترقب عودة المسلسل واستئناف عرضه في أقرب وقت.

ويشارك في بطولة “العائلة هي الامتحان” مجموعة من أبرز نجوم الدراما التركية، على رأسهم كينان إميرزالي أوغلو وأفرا ساراتش أوغلو، إلى جانب أسوده كاليبك وسينان توزجو وديرين بولاط أوغولاري، حيث نجح العمل في جذب قاعدة جماهيرية واسعة منذ انطلاقه بفضل قصته المشوقة وأداء أبطاله.

وفي ظل هذا الترقب، ينتظر الجمهور إعلانًا رسميًا من القناة أو صناع العمل لتحديد موعد عرض الحلقة المقبلة، وسط آمال بأن يعود المسلسل سريعًا إلى شاشات العرض دون أي تغييرات تؤثر على استمراريته.