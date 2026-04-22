قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، براءة الفنانة بدرية طلبة من تهمة سب الشعب المصري.

وكانت أسندت جهات التحقيق للفنانة بدرية طلبة تهم. سب الشعب المصري.

وفي قضية أخرى قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس إعلامي 6 اشهر وتغريمة 50 الف وكفالة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف بدرية طلبة.

واستندت أمر الإحالة للاعلامي تهمة سب وقذف الفنانة بدرية طلبة.

وفي قضية أخرى اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية ، محاكمة المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة في اشتراكها في عصابة التجارة بالأعضاء لجلسة 28 فبراير للحكم.

البدايه عندما تقدم دفاع الفنانة بدرية طلبة، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد شخص، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته.

وأوضح في بلاغه، إن المتهم اعتاد نشر مقاطع فيديو بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلًا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.

وكشف البلاف، أن المتهم نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وفاء عامر خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنوانًا مضللًا للمقطع تحت اسم الولد ضاع.