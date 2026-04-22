شوبير يصدم الجماهير: موسم بلعمري انتهى وكوكا الأقرب لتعويضه

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بتصريحات قوية حول إصابة اللاعب يوسف بلعمري، مؤكدًا أن ما يتردد عن غيابه لفترة قصيرة غير دقيق.

وأوضح شوبير أن إصابات العضلة الضامة لا يمكن أن تستغرق 10 أيام فقط كما يشاع، مشددًا على أن هذا النوع من الإصابات يحتاج لفترة علاج لا تقل عن 3 أسابيع.

وأضاف أن فرص لحاق بلعمري بباقي مباريات الموسم تبدو ضعيفة للغاية، معتبرًا أن موسمه قد انتهى بالفعل، وهو ما يمثل ضربة قوية لفريقه.

وفي سياق متصل، أشار شوبير إلى أن اللاعب أحمد نبيل كوكا هو الأقرب لتعويض غياب بلعمري في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة

يفتقد فريق الأهلي عددًا من لاعبيه البارزين في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 27 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز، في لقاء مهم ضمن سباق المنافسة على اللقب.

ويأتي غياب حارس المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي بعد قرار الإيقاف الصادر من اتحاد الكرة، على خلفية أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا، ليشكل ضربة قوية للفريق في الخط الخلفي.

كما يغيب حسين الشحات بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب استمرار غياب كريم فؤاد نتيجة الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويضاف إلى قائمة الغيابات اللاعب يوسف بلعمري، الذي تعرض لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة اليسرى، حيث يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي، مع توقع غيابه لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع حسب استجابته للعلاج.