سالي عبدالسلام تشارك جلسة تصوير قبل الولادة: محتاجة معجزة مش دعوات

شاركت الإعلامية سالي عبدالسلام جمهورها عبر حسابها على “إنستجرام” صورًا من آخر جلسة تصوير خضعت لها قبل الولادة، في ظهور لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وأرفقت سالي الصور بتعليق ساخر قائلة: “before كان نفسي أعمل.. and after مأفترتش خالص.. محتاجة معجزة مش دعوات بس” .

وأضافت: “أنا اللي حصلي مكانش شوية”.

وكانت قد كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها قبل ولادتها الأولى، والتي أثارت حالة من القلق بين متابعيها خلال الفترة الأخيرة.



وأوضحت أنها وضعت مولودها الأول “هارون”، مشيرة إلى أن الولادة جاءت بشكل غير متوقع، بعدما تدهورت حالتها الصحية بصورة سريعة، ما اضطر الأطباء للتدخل بشكل عاجل.



وأضافت أن الأزمة بدأت بارتفاع شديد في ضغط الدم، إلى جانب ظهور زلال في البول، وهي مؤشرات خطيرة قد ترتبط بالإصابة بتسمم الحمل، الأمر الذي استدعى متابعة طبية دقيقة وسريعة للحفاظ على سلامتها وسلامة الجنين.



وأشارت إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء ولادة مبكرة بشكل فوري، بعد تزايد المخاوف من حدوث مضاعفات، خاصة مع عدم استقرار حالتها واستمرار ارتفاع ضغط الدم.



