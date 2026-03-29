الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سالي عبد السلام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد ولادتها

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
يارا أمين

وجهت الإعلامية سالي عبد السلام رسالة مؤثرة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طلبت خلالها الدعاء لها ولمولودها الجديد، بعد معاناتها من بعض المتاعب الصحية.

وكتبت سالي: “متزعلوش مني مش عارفة أرد عليكم واحد واحد.. أشكركم بجد وده أقل حاجة تتعمل ليكم”، موجهة الشكر لكل من ساندها واطمأن عليها خلال الفترة الماضية.

كما حرصت على توجيه رسالة شكر خاصة لـ ريهام سعيد قائلة: “ريهام نورتيني وبتفائل بيكي والحمد لله ربنا كملها على خير”، متمنية دوام النعم.

وكشفت سالي عن حالتها وحالة مولودها الصحية، موضحة أنها تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم وارتفاع في الصفراء لمولودها، قائلة: “أنا ضغطي بيعلى جامد جدًا وهارون الصفرا بتعلى جامد وأنا خايفة ياخدوه مني ويروح الحضانة”.

واختتمت رسالتها بطلب الدعاء، مؤكدة احتياجها لدعم جمهورها في هذه اللحظات، قائلة: “محتاجة منكم دعوات كتير أوي أمانة.. هتكمل بالدعاء”

وكانت قد كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها قبل ولادتها الأولى، والتي أثارت حالة من القلق بين متابعيها خلال الفترة الأخيرة.


وأوضحت أنها وضعت مولودها الأول “هارون”، مشيرة إلى أن الولادة جاءت بشكل غير متوقع، بعدما تدهورت حالتها الصحية بصورة سريعة، ما اضطر الأطباء للتدخل بشكل عاجل.


وأضافت أن الأزمة بدأت بارتفاع شديد في ضغط الدم، إلى جانب ظهور زلال في البول، وهي مؤشرات خطيرة قد ترتبط بالإصابة بتسمم الحمل، الأمر الذي استدعى متابعة طبية دقيقة وسريعة للحفاظ على سلامتها وسلامة الجنين.


وأشارت إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء ولادة مبكرة بشكل فوري، بعد تزايد المخاوف من حدوث مضاعفات، خاصة مع عدم استقرار حالتها واستمرار ارتفاع ضغط الدم.


ورغم صعوبة التجربة، أكدت سالي عبد السلام أن حالتها الصحية تحسنت بعد الولادة، موجهة الشكر لكل من دعمها، واصفة ما مرت به بأنه كان من أصعب اللحظات، لكنها انتهت بسلامة لها ولطفلها.


وتعد هذه الحالة من المضاعفات المعروفة خلال الحمل، حيث يمثل تسمم الحمل خطرا على الأم والجنين، ويحتاج إلى تدخل طبي سريع لتفادي أي مضاعفات محتملة.

