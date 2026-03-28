سالي عبد السلام بعد ولاده هارون: محتاجه دعوات أكتر

طمأنت الإعلامية سالي عبد السلام جمهورها علي حالتها الصحية بعد أن رزقت بطفلها الاول هارون.

ونشرت سالي عبد السلام صوره من المستشفي و علقت كاتبه:الحمد لله حمدا كثيرا مشيت بكرم ربنا بدعواتكم و رضا أهلي،مش عارفه اشكركم ازاي والله دعوات أكتر ممكن محتجاها أوي والله.

وكانت قد كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها قبل ولادتها الأولى، والتي أثارت حالة من القلق بين متابعيها خلال الفترة الأخيرة.



وأوضحت أنها وضعت مولودها الأول “هارون”، مشيرة إلى أن الولادة جاءت بشكل غير متوقع، بعدما تدهورت حالتها الصحية بصورة سريعة، ما اضطر الأطباء للتدخل بشكل عاجل.



وأضافت أن الأزمة بدأت بارتفاع شديد في ضغط الدم، إلى جانب ظهور زلال في البول، وهي مؤشرات خطيرة قد ترتبط بالإصابة بتسمم الحمل، الأمر الذي استدعى متابعة طبية دقيقة وسريعة للحفاظ على سلامتها وسلامة الجنين.



وأشارت إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء ولادة مبكرة بشكل فوري، بعد تزايد المخاوف من حدوث مضاعفات، خاصة مع عدم استقرار حالتها واستمرار ارتفاع ضغط الدم.



ورغم صعوبة التجربة، أكدت سالي عبد السلام أن حالتها الصحية تحسنت بعد الولادة، موجهة الشكر لكل من دعمها، واصفة ما مرت به بأنه كان من أصعب اللحظات، لكنها انتهت بسلامة لها ولطفلها.



وتعد هذه الحالة من المضاعفات المعروفة خلال الحمل، حيث يمثل تسمم الحمل خطرا على الأم والجنين، ويحتاج إلى تدخل طبي سريع لتفادي أي مضاعفات محتملة.