إنبي يتفوق على المصري 2-1 في الشوط الأول

تفوق إنبي على المصري بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد السويس في الجولة الرابعة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح إنبي التهديف في الدقيقة 4، بعد انفراد تام بالمرمى من محمد شريف لاعب إنبي أنهاه بتسديدة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى.

وأدرك المصري هدف التعادل في الدقيقة 41، عن طريق ميدو جابر من علامة الجزاء.

وأضاف إنبي الهدف الثاني في الدقيقة 42، بعد تسديدة من أقطاي عبد الله المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء انهاه بتسديدة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى.