فن وثقافة

مشاهد صعبة.. حنان مطاوع تكشف كواليس فيلم هابي برث داي

النجمة حنان مطاوع
أوركيد سامي

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن أبرز التحديات التي واجهتها أثناء تصوير فيلم «هابي بيرث داي»، مؤكدة أن العمل تضمن مشاهد صعبة تطلبت مجهودًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا.

وأوضحت حنان مطاوع في تصريحات لصدي البلد   أن من أصعب المشاهد كان تصوير لقطة خروجها من النيل خلال شهر فبراير، حيث كان الطقس شديد البرودة، مشيرة إلى أنها كانت كلما تخرج من الماء يتم إعادة المشهد مرة أخرى ليظهر بشكل واقعي، وهو ما زاد من صعوبة التجربة.

وأضافت أن من التحديات أيضًا مشهد الصيد، الذي تم تصويره خلال شهر مارس، حيث استمر التصوير لما يقرب من عشر ساعات متواصلة، وواجه فريق العمل مشكلة تقنية في الكاميرات. ورغم ذلك، أكدت حرصها على استكمال المشهد في نفس اليوم، خاصة أنه من الصعب تكرار الظروف مرة أخرى، مشددة على أهمية الحفاظ على نفس الإحساس والأداء.

وأعربت مطاوع عن سعادتها الكبيرة بمشاركة الفيلم في المهرجانات، و  مشاركته في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الذي وصفته بأنه من أعرق المهرجانات، مؤكدة أن ذلك يمثل مصدر فخر كبير لها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الفيلم بُذل فيه مجهود ضخم من جميع أفراد فريق العمل، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الجميع وخروج العمل بهذا الشكل المميز.


الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر. وانتاج احمد الدسوقي- سكاي ليميت-  وشاركه  -الإنتاج كل من احمد بدوي - فيلم سكوير- وأحمد عباس - ايمرسيف وبطولة كل من نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة.

