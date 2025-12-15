«الوطنية للانتخابات» تعلن دوائر جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستشهد جولات إعادة في عدد من الدوائر على مستوى عدة محافظات.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن محافظة القاهرة تشمل جولة الإعادة في الدوائر: الثالثة (الزاوية الحمراء)، الخامسة (حدائق القبة)، العاشرة (المطرية)، الحادية عشرة (المرج)، الخامسة عشرة (الخليفة)، السابعة عشرة (البساتين)، والتاسعة عشرة (حلوان).



وفي محافظة القليوبية، تشمل جولة الإعادة الدوائر: الأولى (مركز بنها)، الثانية (طوخ)، الرابعة (قليوب)، الخامسة (الخانكة)، والسادسة (شبين القناطر).

أما في محافظة الدقهلية، ومحافظة المنوفية، ومحافظة الغربية، ومحافظة كفر الشيخ، فجميع الدوائر الانتخابية ستشهد جولة إعادة.

وفي محافظة الشرقية، تشمل جولة الإعادة الدوائر: الأولى (الزقازيق)، الثانية (ببليس)، الثالثة (العاشر من رمضان)، الخامسة (مركز أبو كبير)، السادسة (ديرب نجم)، السابعة (فاقوس)، الثامنة (مركز أبو حماد)، والتاسعة (الحسينية).

وفي محافظة دمياط تشمل الإعادة الدائرة الثانية (كفر سعد)، ومحافظة بورسعيد الدائرة الأولى (بورفؤاد)، بينما تشمل محافظة الإسماعيلية جميع الدوائر، ومحافظة السويس الدائرة (السويس)، ومحافظة شمال سيناء الدائرة الثانية (الحسنة)، ومحافظة جنوب سيناء الدائرة الثانية (الطور).