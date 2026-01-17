الزمالك يعلن تمديد عقد السيد أسامة لاعب فريق الشباب لمدة 5 مواسم

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تمديد التعاقد مع السيد أسامة، لاعب فريق الشباب مواليد 2005، بالنادي، لمدة 5 مواسم.

وأكد بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، أن اللاعب وقع على عقود جديدة، لمدة 5 مواسم، بالتنسيق مع الكابتن حسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي، وفي حضور حازم إمام، مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، في ظل الاستراتيجية الموضوعة، بالحفاظ على العناصر المميزة في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

اللاعب مواليد 2006

وأضاف أن اللاعب، من مواليد 2006، لكنه يشارك مع فريق 2005، ويعد من العناصر الواعدة في قطاع الناشئين، وشارك مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم للنادي

يذكر أن تعاقد السيد أسامة مع النادي كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويجيد اللعب في مركزي الوسط والمدافع، وظهر بمستوى مبشر مع الفريق الأول، بعد تصعيده مؤخرًا.