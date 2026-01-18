الزمالك ينجح في تمديد عقد السيد أسامة لمدة 5 مواسم

أعرب السيد أسامة، لاعب فريق الزمالك الصاعد ، عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي لمدة 5 مواسم.

وأكد السيد أسامة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أنه سعيد بالاستمرار داخل بيته نادي الزمالك، من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير النادي العظيمة.

وأضاف اللاعب أن عقده كان سينتهي بنهاية هذا الموسم، ولم يتردد لحظة في التمديد عندما طُلب منه.

وأشار السيد أسامة إلى أن تواجده ومشاركته مع الفريق الأول بالزمالك، شرف وحلم كبيرة كان ينتظره منذ تواجده داخل النادي وتحقق مؤخرًا.

واختتم اللاعب تصريحاته قائلًا :"سأسعى لبذل قصارى جهدي وإثبات ذاتي مع الفريق، للمساهمة في حصد البطولات مع النادي".