دوري أبطال أفريقيا.. صن داونز يتعادل مع الهلال السوداني 1-1 في نص ساعة

أدرك نادي صنداونز الجنوب أفريقي التعادل أمام نظيره فريق الهلال السوداني قبل انقضاء نصف ساعة من انطلاق الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

نجح الهلال السوداني في هز شباك صن داونز بهدف في أول 15 دقيقة من عمر المباراة فيما أدرك هدف التعادل لصن دازنز سالس في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وجاء الهدف عن طريق عبد الرازق عمر في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السوداني التشكيلة الرسمية التي يخوض بها مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء المرتقب ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى:

سفيان فريد

خط الدفاع:

سيفن إيبويلا – محمد أ. إرنق – مصطفى كرشوم – إرنست لوزولو

خط الوسط:

صلاح عادل – والي الدين بوغبا – عبدالروؤف – جان كلود

خط الهجوم:

أداما كوليبالي – محمد عبد الرحمن