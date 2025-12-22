الكاميرا صورته.. سقوط لص سرق بطارية سيارة بالعجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة بطارية سيارته حال توقفها بشارع السودان بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة العجوزة من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) بأنه حال تركه سيارته بدائرة القسم إكتشف سرقة البطارية الخاصة بها.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه (عامل- مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة)، وبحوزته (البطارية المستولى عليها) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.