طالبا لها الدعاء.. عصام الحضري يحيي ذكرى وفاة والدته

أحيا عصام الحضري نجم الكرة المصرية السابق، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك .

وكتب عصام الحضري: الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اللهم اغفر لها و ارحمها و عافها واعف عنها و أسكنها فسيح جناتك، فضلا وليس أمراً أسألكم الدعاء و قراءة الفاتحة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

من ناحية أخرى، أكد الحضرى، نجم منتخب مصر السابق، أنه وافق على خوض تجربة منتخب مصر الثانى من أجل مصر ومفيش مدرب كان هيرضى يشتغل 4 أشهر فقط.

تصريحات عصام الحضرى

وقال الحضري، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "مفيش أي مدرب هيرضى ييجى يشتغل 4 أشهر فقط ويقود المنتخب الثاني ويسيب ناديه، فأنا وأحمد حسن ما ينفعش نرفض لمصر أي طلب لأن خيرها علينا".

حلمى طولان صاحب القرار

وأضاف عصام الحصرى: "كل الأمور التي كنا نقوم بها كانت بتعليمات حلمى طولان، حتى ركلة الجزاء لما ناديت على عمرو السولية كان بتعليمات حلمى طولان، وكذلك عندما أنادى على لاعب من البدلاء وكذلك أحمد حسن".

أزمة ركلة جزاء السولية

وتابع مدرب حراس المنتخب الثانى: "موضوع ركلة الجزاء كان رقم واحد عمرو السولية ومحمد الننى الثانى، ولكن ركلة الجزاء الثانية لو كان محمد الننى موجود كان شاطها، ولكن طولان طلب أفشة أو مروان حمدى ورفض دخول السولية مرة تانية".

واختتم الحضرى تصريحاته قائلا: "عمرى ما عملت فيديو في توقيت غلط ولا ندمان عليه، هو فيديو واحد كان في بداية المعسكر واعتذرت عليه".