فتح عينيه ولكن فاقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير.. خاص
وفاة 8 بينهم أسرة كاملة| تفاصيل وصور ضحايا حادثين مأساويين في الشرقية والجيزة.. والجاني “الغاز”
التحقيق مع حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين.. اليوم
مباحثات موسعة بين وزيرة التخطيط ونظيرتها الألبانية خلال لقاء مشترك
مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رياضة

طالبا لها الدعاء.. عصام الحضري يحيي ذكرى وفاة والدته

عصام الحضري
عصام الحضري
يمنى عبد الظاهر

أحيا عصام الحضري نجم الكرة المصرية السابق، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك .

وكتب عصام الحضري: الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اللهم اغفر لها و ارحمها و عافها واعف عنها و أسكنها فسيح جناتك، فضلا وليس أمراً أسألكم الدعاء و قراءة الفاتحة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

من ناحية أخرى، أكد الحضرى، نجم منتخب مصر السابق، أنه وافق على خوض تجربة منتخب مصر الثانى من أجل مصر ومفيش مدرب كان هيرضى يشتغل 4 أشهر فقط.

تصريحات عصام الحضرى

وقال الحضري، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "مفيش أي مدرب هيرضى ييجى يشتغل 4 أشهر فقط ويقود المنتخب الثاني ويسيب ناديه، فأنا وأحمد حسن ما ينفعش نرفض لمصر أي طلب لأن خيرها علينا".

حلمى طولان صاحب القرار

وأضاف عصام الحصرى: "كل الأمور التي كنا نقوم بها كانت بتعليمات حلمى طولان، حتى ركلة الجزاء لما ناديت على عمرو السولية كان بتعليمات حلمى طولان، وكذلك عندما أنادى على لاعب من البدلاء وكذلك أحمد حسن".

أزمة ركلة جزاء السولية

وتابع مدرب حراس المنتخب الثانى: "موضوع ركلة الجزاء كان رقم واحد عمرو السولية ومحمد الننى الثانى، ولكن ركلة الجزاء الثانية لو كان محمد الننى موجود كان شاطها، ولكن طولان طلب أفشة أو مروان حمدى ورفض دخول السولية مرة تانية".

واختتم الحضرى تصريحاته قائلا: "عمرى ما عملت فيديو في توقيت غلط ولا ندمان عليه، هو فيديو واحد كان في بداية المعسكر واعتذرت عليه".

عصام الحضري الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته منتخب مصر أحمد حسن الإعلامي سيف زاهر محمد الننى

المزيد

