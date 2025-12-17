رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك شعب كنيسة جسر السويس الرسولية حفل الشكر| صور

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل الشكر الذي أقامته كنيسة جسر السويس الرسولية، بحضور كنسي كبير من القيادات الرعوية والخدام.

وشهد الحفل حضور القس ناصر كتكوت، رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية، والدكتور القس عادل جاد الله، عضو المجلس الإنجلي العام، والقس رائف عزب، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بنيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والقس ماجد عدلي، رئيس مجمع القاهرة والوجه البحري للكنائس الرسولية، والقس مجدي ثابت، راعي الكنيسة الرسولية بجسر السويس، إلى جانب القس ناشد غالي، راعي الكنيسة الرسولية بالشرابية.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بالمشاركة في حفل الشكر، مؤكدًا محبته لشعب الكنيسة الرسولية بجسر السويس، وواصفًا إياهم بأنهم شعب يتمتع بالمحبة والالتزام والخدمة الصادقة.

وخلال كلمته، شدد رئيس الطائفة الإنجيلية على أن الكنائس تُبنى بشعبها وخدامها، داعيًا الجميع إلى التمسك بروح الخدمة الحقيقية، قائلًا: «تذكروا يا إخوتي أن نخدم المحتاجين، وأن ندعم ونعطي ونساعد، كما فعل السيد المسيح مع الناس»، مؤكدًا أهمية أن تظل الكنيسة حيّة في شهادتها وخدمتها داخل المجتمع.

كما قدم التهنئة لراعي الكنيسة وخدامها وشعبها، ومتمنيًا أن تكون الكنيسة منارة روحية وخدمية مؤثرة في المنطقة، وأن يبارك الله الخدمة ويستخدمها لخير الكثيرين.