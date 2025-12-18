أول ظهور لابنتها وزوجها بالكليب .. نيكول سابا تطرح أغنيتها الجديدة تلج تلج

أطلقت النجمة نيكول سابا، قبل قليل، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «تلج تلج»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وعدد من منصات الموسيقى المختلفة، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، في مفاجأة غنائية مميزة لجمهورها.

وشهد الكليب الجديد مفاجأة خاصة من نيكول سابا، بظهور ابنتها «نيكول» وزوجها النجم يوسف الخال للمرة الأولى في أحد أعمالها الغنائية، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها ومحبيها.

وانشغلت نيكول خلال الأيام الماضية بتسجيل وتصوير الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب، لتخرج في صورة مبهجة ومواكبة لأجواء أعياد الميلاد.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وإخراج شارل شلالا، الذي حرص على تقديم تجربة فنية مختلفة مع نيكول في عملها الجديد.

كلمات أغنية «تلج تلج»:

لما تغمض عيونك وتحلم لكتير بعيد

هيدا الميلاد

لما القدر يخونك وترجع توقف من جديد

هيدا الميلاد

لما الفرحة بدونك ما بتكمل بها العيد

هيدا الميلاد

هيدا هو العيد

حب من لون جديد

خلينا إيد بإيد

نغني سوا تلج تلج

لأعياد بتحلى لما تشتي

تلج تلج

والناس قلوبها دفياني

بالتلج تلج

خلّي قلبك أبيض

متل التلج تلج

جاي الحب بهالليلة

لما نشبك إيدينا ونهتم باللي حوالينا

هيدا الميلاد

لما العيلة تسهر على أمل لبكرا الأحلى

هيدا الميلاد

نتشارك ذكريات بزمن الأعياد

هيدا الميلاد

هيدا هو العيد

حب من لون جديد

خلينا إيد بإيد