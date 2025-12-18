قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
أول ظهور لابنتها وزوجها بالكليب .. نيكول سابا تطرح أغنيتها الجديدة تلج تلج

كليب نيكول سابا
كليب نيكول سابا
سعيد فراج

أطلقت النجمة نيكول سابا، قبل قليل، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «تلج تلج»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وعدد من منصات الموسيقى المختلفة، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، في مفاجأة غنائية مميزة لجمهورها.

وشهد الكليب الجديد مفاجأة خاصة من نيكول سابا، بظهور ابنتها «نيكول» وزوجها النجم يوسف الخال للمرة الأولى في أحد أعمالها الغنائية، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعًا من جمهورها ومحبيها.

وانشغلت نيكول خلال الأيام الماضية بتسجيل وتصوير الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب، لتخرج في صورة مبهجة ومواكبة لأجواء أعياد الميلاد.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وإخراج شارل شلالا، الذي حرص على تقديم تجربة فنية مختلفة مع نيكول في عملها الجديد.

كلمات أغنية «تلج تلج»:

لما تغمض عيونك وتحلم لكتير بعيد

هيدا الميلاد

لما القدر يخونك وترجع توقف من جديد

هيدا الميلاد

لما الفرحة بدونك ما بتكمل بها العيد

هيدا الميلاد

هيدا هو العيد

حب من لون جديد

خلينا إيد بإيد

نغني سوا تلج تلج

لأعياد بتحلى لما تشتي

تلج تلج

والناس قلوبها دفياني

بالتلج تلج

خلّي قلبك أبيض

متل التلج تلج

جاي الحب بهالليلة

لما نشبك إيدينا ونهتم باللي حوالينا

هيدا الميلاد

لما العيلة تسهر على أمل لبكرا الأحلى

هيدا الميلاد

نتشارك ذكريات بزمن الأعياد

هيدا الميلاد

هيدا هو العيد

حب من لون جديد

خلينا إيد بإيد



