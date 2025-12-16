قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن
بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا
رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهاني سليمان: أزمة حلمي طولان وحسام حسن وراء الخروج المبكر في كأس العرب

حسام حسن وطولان
حسام حسن وطولان
يارا أمين

تحدث الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة عن حظوظ منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الهاني سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مفيش منتخب سهل ف أمم إفريقيا، وجنوب أفريقيا وانجولا صعبين.

وأضاف: زيمبابوي منتخب قوي مش سهل ومواجهته لن تكون سهلة على المنتخب في أمم أفريقيا.

وتابع: حسام حسن وحلمي طولان الاتنين مدربين كبار جدا ولكن المشكله اللي ما بينهم أثرت في ظهور منتخب مصر الثاني في البطولة العربية.

وواصل: مشكلة حسام حسن وحلمي طولان كانت تبقى في جلسة ويقعدوا، وفشل أنهم يقعدوا هي اللي عملت المشكلة والأزمة دي.

وأكمل: كنا نتمنى أن مصر توصل لأبعد حاجة في بطولة كأس العرب، الوضع الطبيعي أن مصر تاخدها.. كنت حاسس أننا سنخرج برا البطولة.

الهاني سليمان سموحة منتخب مصر سهام صالح حسام حسن حلمي طولان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد