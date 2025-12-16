الهاني سليمان: أزمة حلمي طولان وحسام حسن وراء الخروج المبكر في كأس العرب

تحدث الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة عن حظوظ منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الهاني سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مفيش منتخب سهل ف أمم إفريقيا، وجنوب أفريقيا وانجولا صعبين.

وأضاف: زيمبابوي منتخب قوي مش سهل ومواجهته لن تكون سهلة على المنتخب في أمم أفريقيا.

وتابع: حسام حسن وحلمي طولان الاتنين مدربين كبار جدا ولكن المشكله اللي ما بينهم أثرت في ظهور منتخب مصر الثاني في البطولة العربية.

وواصل: مشكلة حسام حسن وحلمي طولان كانت تبقى في جلسة ويقعدوا، وفشل أنهم يقعدوا هي اللي عملت المشكلة والأزمة دي.

وأكمل: كنا نتمنى أن مصر توصل لأبعد حاجة في بطولة كأس العرب، الوضع الطبيعي أن مصر تاخدها.. كنت حاسس أننا سنخرج برا البطولة.