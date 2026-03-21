سلوت يكشف تفاصيل إصابة نجم ليفربول أمام برايتون

لم يستمر مهاجم ليفربول، هوجو إيكيتيكي، سوى أقل من ثماني دقائق قبل أن يخرج متأثرًا بإصابة في ساقه اليسرى خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون يوم السبت.

تعرض اللاعب الدولي الفرنسي للإصابة إثر تدخل من لاعب وسط برايتون، جيمس ميلنر، في الدقيقة الثالثة. وبعد تلقيه العلاج، حاول إكمال المباراة لكنه لم يستطع، فتم استبداله بكورتيس جونز.

وصرح مدرب ليفربول، آرني سلوت، أن إكيتيكي يعاني من "كدمة في الفخذ" وأنه "بإمكانه اللعب غدًا إذا لزم الأمر"، مما يشير إلى أن الإصابة ليست خطيرة.

وقد تم اختيار إكيتيكي ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي الأخيرة استعدادًا للمباراتين الوديتين ضد البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة.

وكان ليفربول يفتقد بالفعل لخدمات محمد صلاح وأليسون بيكر بسبب الإصابة.