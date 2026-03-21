نعانى بعد مباريات أوروبا.. أول تعليق من سلوت بعد خسارة ليفربول أمام برايتون

لا يشعر آرني سلوت، مدرب ليفربول، بأي ضغط إضافي بعد خسارة فريقه 2-1 أمام برايتون وهوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها النادي 10 مباريات متتالية في موسم واحد منذ موسم 2015-2016.

تفوق برايتون على الضيوف في فوزه على ملعب أميكس، ليحصد ليفربول، حامل اللقب، نقطة واحدة فقط من أصل تسع نقاط متاحة.

وبينما حافظ ليفربول على مركزه الخامس في الترتيب، إلا أن تراجع مستواه هو ما سمح للمنافسين بالاقتراب منه وتعريض مركزه للخطر.

وقال سلوت لشبكة TNT Sports: “هناك دائمًا ضغط في ليفربول، عليّ وعلى اللاعبين. هذا أمر طبيعي تمامًا، لقد تأهلنا إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لكن في الدوري، علينا أن نضمن في النهاية التأهل لدوري الأبطال”.

وتابع: “على الرغم من استيائي الشديد من خسارتنا هنا، إلا أن مواجهة برايتون خارج أرضنا ستظل دائمًا صعبة طالما أنهم يواصلون التعاقد مع هذا الكم من اللاعبين المميزين”.

وأضاف: "لكن هناك مباريات أخرى كان بإمكاننا فيها حصد المزيد من النقاط، مثل مباراة الأسبوع الماضي ضد توتنهام. تلك الخسارة أسوأ بكثير من هذه، لكن حتى في برايتون، يجب أن يكون فريق بحجم ليفربول قادرًا على تحقيق نتيجة إيجابية."

اعترف سلوت بأن فريقه يعاني بعد المباريات الأوروبية، بعد فوزه هذا الأسبوع على غلطة سراي 4-0 في دوري أبطال أوروبا.

واختتم: “من الواضح أننا خسرنا الكثير من النقاط بعد اللعب في أوروبا، لقد حاولت شرح ذلك مرارًا وتكرارًا، لكن علينا أيضًا أن نُشيد ببرايتون، في الشوط الثاني، كانوا الفريق الأفضل".