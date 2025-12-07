وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه منذ بدء الخلق حتى عام 2014، كانت المساحة التي يعيش عليها كل سكان مصر كانت تبلغ 7% فقط، ولكن لعد عام 2014 حتى 2024 استطاعت الدولة زيادة المساحة المعمورة من 7% حتى 14%.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن ما تم خلال العشر سنوات الأخيرة في مصر، يمثل ضعف المساحة، مؤكدا أنه حدث من خلال تلك السنوات تنمية عمرانية شاملة شهدتها الدولة المصرية من عام 2014.

وتابع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مدن الجيل الرابع بواقع 24 مدينة جديدة وذكية ومستدمة وبها جميع المعايير الحديثة للبناء والعمران، سواء العاصمة الادارية والعلمين الجديد والمنصورة الجديدية وغيرها من مدن الجيل الرابع.