المناطق الحرة: نشجع مشروعات الاقتصاد الأخضر والأولوية لها في منح الأراضي

قال المهندس عصام بحيري، رئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة الاستثمار، إن الهيئة تدعم المصانع بالمناطق الحرة لتبني آلية تعديل حدود الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي (CBAM)، كخطوة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة.

وأشار بحيري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى وجود ناقشات مستمرة فيما يتعلق بمسألة تمويل المصانع للتقليل الانبعاثات الكربونيةـ وخاصة المصانع الصغيرة والتي بحاجة إلى دعم وتمويلات ميسرة من الاتحاد الأوربي مضيفا أن تكلفة التحول ليست بالقليلة ولكن سيتم التغلب عليها.

وتابع “المشروعات الكبيرة ستكون قادرة على التمويل ذاتيا”.

وأكد رئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة الاستثمار، علي تشجيع مشروعات الاقتصاد الأخضر، بجانب الإعفاءات التي يمنحها نظام المناطق الحرة وهناك أيضا أفضلية لها في منح الأراضي.

انخفاض الانبعاثات الكوبونية لمصر

ولا تتجاوز نسبة الانبعاثات الكربونية لمصر الـ0.69% من إجمالي الانبعاثات العالمية.