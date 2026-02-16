قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التحالف الوطني للعمل الأهلي يستعد لرمضان بـ«ورشة سلامة الغذاء» لضمان جودة الدعم الغذائي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
ولاء عبد الكريم

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورشة عمل استراتيجية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن 16 مؤسسة وجمعية أهلية من أعضاء التحالف، إلى جانب وفد متخصص من الهيئة ضم قيادات الإدارات الرقابية المعنية بمتابعة تداول الأغذية والرقابة على المنشآت الغذائية والسلاسل التجارية.


 وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الكوادر التنفيذية بالمؤسسات الأعضاء، عبر استعراض أحدث النظم والضوابط العلمية المعتمدة في سلامة الغذاء، مع التركيز على الممارسات السليمة خلال التخزين والتجهيز والنقل والتوزيع لضمان جودة المواد الغذائية المقدمة للأسر المستفيدة.

وتضمنت الفعاليات عرضًا تفصيليًا لـ«الدليل الاسترشادي لمتطلبات سلامة الغذاء للمطابخ المركزية» كإطار تنظيمي موحد يسهم في توحيد المعايير والإجراءات على مستوى جميع المحافظات، إلى جانب جلسة نقاش للإجابة عن الاستفسارات وبحث آليات التطبيق العملي داخل المؤسسات الأهلية.
يعكس التعاون بين التحالف الوطني والهيئة القومية لسلامة الغذاء التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية، ويؤكد التزام التحالف بجعل جودة وسلامة الغذاء في صدارة أولوياته، بما يحقق الحماية الصحية للمواطن ويصون كرامته.

شهر رمضان في مصر الدعم الغذائي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

