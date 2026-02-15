56 زيارة تفتيش.. سلامة الغذاء تكشف نتائج أكبر حملة رقابية قبل شهر رمضان

أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السادس لعام 2026، عن الفترة من 7 إلى 13 فبراير، والذي تضمن حصادًا موسعًا للأنشطة الرقابية والتنفيذية التي نفذتها الهيئة على مستوى المصانع والأسواق والموانئ والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، في إطار تشديد الرقابة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 93 زيارة معاينة خلال الأسبوع الماضي، تم خلالها تسجيل 7 منشآت جديدة، بينما قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 56 زيارة تفتيش أسفرت عن تسجيل 8 منشآت، إلى جانب إصدار 2042 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة.

وفيما يخص حركة الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل المصدرة 6765 رسالة بإجمالي وزن 285 ألف طن، صادرة عن 544 شركة، شملت نحو 748 صنفًا من المنتجات الغذائية.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بكمية بلغت 90 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 12 ألف طن، فيما جاءت البطاطس في مقدمة الخضراوات المصدرة بإجمالي 30 ألف طن. وبلغ عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية 185 دولة، من أبرزها روسيا والسعودية والسودان وسوريا وهولندا، بينما احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل المصدرة بواقع 1430 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات، أصدرت الهيئة 1900 شهادة صحية للتصدير، بما يضمن مطابقة المنتجات للاشتراطات الدولية ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية. وعلى صعيد الواردات، استقبلت البلاد 2122 رسالة غذائية بإجمالي 386 ألف طن لصالح 882 شركة، تصدرتها القمح والزيوت وفول الصويا، فيما جاءت روسيا في مقدمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت منظومة الإفراج الجمركي الإفراج المؤقت عن 1282 رسالة غذائية، والإفراج السريع عن 440 رسالة، مع فحص 491 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، في إطار تحقيق التوازن بين سرعة الإفراج ومتطلبات سلامة الغذاء. كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية 56 مأمورية شملت المرور على 106 منشآت غذائية، والتحفظ على 168 رسالة واردة، إلى جانب إعادة تصدير 3 رسائل مرفوضة.

وفي مجال الشكاوى وخدمة المواطنين، تلقت الهيئة 94 شكوى من جهات متعددة، ونفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية على 74 منشأة غذائية في محافظات مختلفة، أسفرت عن اتخاذ إجراءات تصحيحية بحق المنشآت المخالفة. ودعت الهيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء عبر الخط الساخن 16528 أو القنوات الرسمية المعتمدة.

كما واصلت إدارات تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة والمحال العامة جهودها، حيث تم تسجيل 52 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 365 منتجًا جديدًا، واعتماد 17 شركة، إلى جانب تسجيل 415 منشأة غذائية جديدة من المحال العامة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى أكثر من 73 ألف منشأة.

وفي إطار الرقابة على المنشآت السياحية، نفذت الهيئة 83 زيارة تفتيش على الفنادق والمطاعم بعدة محافظات سياحية، أسفرت عن تسجيل 95 مطعمًا و4 فنادق، بينما شملت حملات وحدات الطعام المتنقلة تنفيذ 19 جولة رقابية وتسجيل 5 وحدات جديدة.

وعلى مستوى المحافظات، نفذت فروع الهيئة حملات تفتيشية موسعة ومشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة، شملت المرور على آلاف المنشآت الغذائية، وضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير محاضر قانونية للمخالفين، وتوجيه إنذارات للمنشآت غير المسجلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك في شهر رمضان، لضمان توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، وحماية الصحة العامة، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر.