قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع وفد دنماركي تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات الرقابية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفدًا دنماركيًا رفيع المستوى بمقر الهيئة، ضم  ينس ينسن الملحق الاقتصادي لسفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة، والسيدة جيته بييراجر، والدكتورة كاميلا براش كبيري المستشارين بوزارة الأغذية والزراعة والثروة السمكية الدنماركية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء والرقابة التنظيمية على السوق المحلي.
 

وشهد اللقاء استعراض التجارب التنظيمية والتطبيقية في كل من مصر والدنمارك فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الغذاء، مع التركيز على الآليات المعتمدة لضمان سلامة المنتجات الغذائية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من الإنتاج وحتى التداول والاستهلاك. كما ناقش الجانبان تطبيق نظم التفتيش القائم على تحليل وتقييم المخاطر، وتصنيف المنشآت وفق مستويات الخطورة، وبرامج المتابعة والرقابة الدورية.
وتناول الاجتماع الإجراءات التنظيمية الخاصة بسحب واستدعاء المنتجات الغذائية غير المطابقة، وآليات إدارة المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب نظم الرصد والرقابة المعملية، وبرامج أخذ العينات والتحليل، وتكامل البيانات واستخدامها في دعم عمليات الرقابة واتخاذ القرار.
كما بحث الطرفان أطر التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات الفنية، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف العاملين في مجالات التفتيش والرقابة التنظيمية، وتقييم المخاطر، وإدارة الأزمات وسحب واستدعاء المنتجات الغذائية، مع التركيز على التدريب القائم على الكفاءة والتطبيقات العملية ونقل الخبرات الدولية.
وناقش الجانبان فرص التعاون في تطوير التشريعات ومواءمة المتطلبات التنظيمية مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي وتيسير حركة التجارة وتحسين تنافسية المنتجات في الأسواق.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل تطوير منظومة الرقابة التنظيمية على السوق المحلي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز نهج الوقاية وإدارة المخاطر، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، أعرب الملحق الاقتصادي لسفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة عن تقديره للتطور المؤسسي والفني الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الفني مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك.

سلامة الغذاء الدنمارك الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد