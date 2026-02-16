مصر تقود العدالة التنافسية الإفريقية.. اختيار الدكتور محمود ممتاز رئيسًا للجنة المنازعات بالكوميسا

أعلنت مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) اختيار الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري رئيسًا للجنة الفصل في المنازعات بالمفوضية، بعضوية كل من لويدز فنسنت نخوما، وفيبين نوغاه، وسام كولوبا واتاسا، ولويامبا كيزيتو مبامبا.

وتُعد لجنة الفصل في المنازعات السلطة العليا داخل مفوضية الكوميسا للمنافسة، حيث تختص بالفصل في قضايا الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لوقف تلك الممارسات، وفرض الغرامات والجزاءات المالية، إلى جانب البت في طلبات التركزات الاقتصادية، بما يشمل الاندماج والاستحواذ التي تقع ضمن اختصاص المفوضية.

ويأتي اختيار الدكتور محمود ممتاز لرئاسة هذه اللجنة المحورية تقديرًا لما يتمتع به من خبرات واسعة في مجالي المنافسة والقانون والاقتصاد على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس ثقة المنظمات الإقليمية في الكفاءات المصرية، ويؤكد الدور الريادي للدولة المصرية في دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي والتكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، توجه الدكتور محمود ممتاز بالشكر لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك على منحه هذه الثقة وتكليفه برئاسة اللجنة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به المفوضية في إرساء قواعد المنافسة الحرة داخل السوق المشترك، والتصدي للممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعوب الإفريقية وتعزيز مناخ الاستثمار والتجارة البينية بين دول الإقليم.

كما أعرب الدكتور ممتاز عن خالص تقديره وامتنانه للدعم المستمر من القيادة السياسية لجهاز حماية المنافسة المصري، وترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والحياد التنافسي في الأسواق، بما يضمن جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في تعزيز مكانة الدولة المصرية، وتوليها مناصب قارية ودولية رفيعة المستوى، وترسيخ ريادتها في مجال سياسات المنافسة على المستويين الإقليمي والقاري.