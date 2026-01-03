محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بقرية الملاحة| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتسوية الطرق بقرية الملاحة بمركز سيدي سالم، بطول 1200 م وعرض 5م بالمشاركة المجتمعية، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وذلك ضمن خطة المحافظة ورؤيتها الشاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومعدات التدخل السريع بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».