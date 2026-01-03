خدمات جديدة.. محافظ كفر الشيخ يعلن بدء تطوير المركز التكنولوجي بدسوق

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ عن تحديث وتطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدسوق.

يأتي ذلك ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل لتيسير المعاملات وضمان الاستدامة، وفي إطار خطة الدولة نحو تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن خطة التطوير تشمل توسعة المركز بزيادة 6 شبابيك جديدة ليتم تقديم الخدمات من خلال 12 شباكًا لتخفيف الضغط على المواطنين منهم اثنان «خزينة» بدلاً من شباك واحد.

وأشار إلى أن هذا التحديث يستهدف -أيضاً- رفع كفاءة الخدمات الحكومية والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لتحقيق استدامة الخدمة، وضمان راحة ورضا المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.