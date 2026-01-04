رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث آليات تطوير أداء مركز الاستشارات الهندسية

عقد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، وذلك بكلية الهندسة، بحضور الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكلية، وأعضاء مركز الاستشارات الهندسية.

يأتي الاجتماع في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على تفعيل دور المراكز الاستشارية المتخصصة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس، وربط الجامعة بشكل مباشر باحتياجات المجتمع ومشروعات التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور آليات تطوير أداء مركز الاستشارات الهندسية، والتوسع في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في دعم خطط الدولة التنموية، وتحقيق عائد علمي واقتصادي للجامعة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تمتلك كوادر علمية متميزة وخبرات هندسية قادرة على تنفيذ كبرى المشروعات القومية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم دور الجامعة كمؤسسة فاعلة في خدمة المجتمع وليس مجرد مؤسسة تعليمية فقط.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن الجامعة تسعى لأن تكون شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، ومركز الاستشارات الهندسية يمثل ذراعًا علميًا وتنفيذيًا مهمًا لدعم مؤسسات الدولة، ونحن نعمل على إزالة أي معوقات أمام تطوير أدائه، وتوفير كل سبل الدعم اللازمة لتحقيق أقصى استفادة منه.

وأضاف الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الجودة والحوكمة في جميع أعمالها الاستشارية، بما يضمن تقديم خدمات هندسية دقيقة وموثوقة، تعكس المكانة العلمية لجامعة كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، أن الكلية تضم نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء في مختلف التخصصات الهندسية، مشيرًا إلى أن مركز الاستشارات الهندسية بالكلية يسعى إلى توسيع نطاق عمله، والمشاركة الفعالة في المشروعات القومية والتنموية.

تطوير آليات العمل

وأوضح عميد كلية الهندسة، أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير آليات العمل داخل المركز، وزيادة التعاون مع الجهات المختلفة، بما يحقق التكامل بين العملية التعليمية والتطبيق العملي، ويعود بالنفع على الطلاب والمجتمع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس جامعة كفر الشيخ بضرورة وضع خطة عمل واضحة ومحددة لمركز الاستشارات الهندسية، تتضمن أهدافًا زمنية قابلة للتنفيذ، وتفعيل الشراكات مع مختلف الجهات، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعمها الكامل لكل ما يسهم في تعزيز دورها التنموي وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.