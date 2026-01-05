قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يستعرض مستجدات مشروعات الصرف الصحي | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

استعرض اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الموقف التنفيذي لمشروعات التوسع فى خدمات الصرف الصحي بمراكز المحافظة، الذي يهدف إلى تحسين جودة مياه بحيرة البرلس والمصارف الزراعية التي تصب فيها، والحد من التلوث في البحر الأبيض المتوسط، والارتقاء بالمستوى البيئي والصحي للمواطنين، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والاتحاد الأوروبي (EU)، وبنك إعادة التنمية والإعمار  الأوروبي (EBRD).

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ، واللواء مهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وممثلي الجهات المعنية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المشروع يخدم 59 قرية، منها 22 قرية في المرحلة الأولى و37 قرية في المرحلة الثانية، حيث يستفيد من المرحلة الأولى حوالي 194 ألف نسمة، بينما يستفيد من المرحلة الثانية نحو 355 ألف نسمة.

وأضاف كما يتضمن المشروع إنشاء 4 محطات معالجة مياه جديدة، ثلاث منها بسعة 15 ألف م³/يوم لكل محطة، وأخرى بسعة 10 آلاف م³/يوم، بالإضافة إلى 38 محطة رفع، وتمتد شبكات الانحدار لمسافة إجمالية تصل إلى 400 كم، في حين يبلغ طول خطوط الطرد 106 كم.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع في المرحلة الأولى بلغت 100%، شاملة 19 محطة رفع ومحطة معالجة مطوبس، أما المرحلة الثانية، فقد تم الانتهاء من المستهدف بالكامل بنسبة 100% (6 محطات رفع).

وتابع: فيما شملت الأعمال أيضاً الانتهاء من 6 محطات رفع مع استمرار استكمال محطتين أخريين، بينما يُجرى العمل في 5 محطات رفع و3 محطات معالجة، ما يعكس تقدم الأعمال بوتيرة منتظمة لضمان استكمال المشروع وفق المواعيد المحددة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المشروع يسعى لتوفير شبكات ونظم معالجة مياه الصرف الصحي للمجتمعات الريفية غير المخدومة، بما يسهم في تحسين البيئة والمرافق الصحية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري والحفاظ على الموارد المائية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر للانتهاء من جميع مراحل المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

 وشدد على الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ ومتابعة الأعمال بشكل مستدام، لتحقيق مستهدفات المشروع فى إطار خطة الدولة لتوفير مشروعات البنية التحتية والخدمات المتقدمة لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

