محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف سيارات غرب سيدي سالم| صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، موقف سيارات قرى غرب مركز سيدي سالم الجديد، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، في إطار خطة المحافظة لتطوير مرافق النقل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وفتحي يوسف، رئيس مركز سيدي سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الموقف بنسبة 100%، ويضم 65 باكية على مساحة 2200 متر مربع، وفقًا للمواصفات الفنية المقررة، لتوفير خدمة نقل متميزة لأهالي سيدي سالم وقرى غرب المركز، ضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز منظومة النقل.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة سيارات قرى غرب المركز، وتخفيف التكدسات داخل المدينة، وتحقيق السيولة المرورية، بما يسهم في راحة المواطنين، حيث يُعد الموقف إضافة نوعية لخدمات النقل بمركز سيدي سالم ويدعم خطط التنمية المحلية.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى حرص المحافظة على تنفيذ جميع المشروعات وفق أعلى المواصفات الفنية، لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، لافتاً أن الدولة تسعى دائمًا لتطوير جميع مرافق النقل بالمحافظة وربطها بخطط التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويخفف من الازدحام المروري.