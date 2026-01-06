قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف سيارات غرب سيدي سالم| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، موقف سيارات قرى غرب مركز سيدي سالم الجديد، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، في إطار خطة المحافظة لتطوير مرافق النقل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وفتحي يوسف، رئيس مركز سيدي سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الموقف بنسبة 100%، ويضم 65 باكية على مساحة 2200 متر مربع، وفقًا للمواصفات الفنية المقررة، لتوفير خدمة نقل متميزة لأهالي سيدي سالم وقرى غرب المركز، ضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز منظومة النقل.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة سيارات قرى غرب المركز، وتخفيف التكدسات داخل المدينة، وتحقيق السيولة المرورية، بما يسهم في راحة المواطنين، حيث يُعد الموقف إضافة نوعية لخدمات النقل بمركز سيدي سالم ويدعم خطط التنمية المحلية.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى حرص المحافظة على تنفيذ جميع المشروعات وفق أعلى المواصفات الفنية، لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، لافتاً أن الدولة تسعى دائمًا لتطوير جميع مرافق النقل بالمحافظة وربطها بخطط التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويخفف من الازدحام المروري.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ قرى سيدي سالم موقف سيارات أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

إدارة التدريب بالأوقاف تطلق دورة مواجهة الأزمات وحق الطريق بمسجد النور

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: من الخطأ ترك الإنسان التعلق بالحي القيوم والتوجه إلى القبور والأضرحة

حكم الرقية بالقرآن مقابل أجر

ما حكم تقاضي المال مقابل الرقية بالقرآن؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد