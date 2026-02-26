حازم المنوفي: جهاز مستقبل مصر صمام أمان للأسواق وداعم حقيقي للأمن الغذائي

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أصبح أحد الركائز الأساسية في دعم استقرار الأسواق المصرية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به في توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح المنوفي أن الجهاز نجح خلال الفترة الأخيرة في تقديم نموذج متكامل يجمع بين زيادة الإنتاج الزراعي، وضبط منظومة التوزيع، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأضاف أن توسع الجهاز في مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج المحلي يمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.

وأشار رئيس جمعية عين إلى أن تدخل الجهاز في السوق ساهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن السعري، وتعزيز المنافسة العادلة داخل الأسواق، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك والتاجر معًا، مؤكدًا أن استقرار السوق هو مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن ما يقوم به جهاز مستقبل مصر يعكس رؤية تنموية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج الحقيقي، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود لدعم المواطن المصري وتعزيز استقرار الأسواق.