تعاون بين بنك الطعام وهيئة إنقاذ الطفولة لتعزيز برامج الدعم الغذائي وتمكين المجتمعات

وقع بنك الطعام المصري بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية (SCI)، إحدى أبرز المنظمات الدولية العاملة في مجال دعم الأطفال والمجتمعات المحلية.

وتهدف الشراكة إلى مكافحة الجوع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، استنادًا إلى قيم مشتركة تقوم على الشفافية والمساءلة وتحقيق المنفعة المتبادلة، بما يسهم في تعزيز جهود الجانبين لإحداث أثر تنموي مستدام داخل المجتمعات المستهدفة.

وبموجب الشراكة، ستقدّم هيئة إنقاذ الطفولة إطارًا متكاملاً لدعم بناء قدرات بنك الطعام المصري، يشمل التدريب والدعم الفني، وتوفير الموارد اللازمة لمبادرات الغذاء وسبل العيش المجتمعية، خاصة تلك التي تستهدف تمكين النساء. كما تشمل الشراكة تبادل الخبرات وإتاحة المواد التدريبية، والعمل المشترك لتأمين فرص تمويل مستقبلية بهدف تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق الأثر المجتمعي.

وفي المقابل، سيتولى بنك الطعام المصري توزيع سلال غذائية للمستحقين، ودعم برامج المطابخ التعليمية، وتوفير وجبات مدرسية صحية للأطفال اللاجئين الملتحقين بالمراكز التابعة لهيئة إنقاذ الطفولة، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الأنشطة بأعلى مستويات المهنية والانضباط.

وبهذه المناسبة، أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تعكس رؤية البنك في العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لضمان وصول دعم فعال ومستدام للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة سيعزز قدرات البنك في تنفيذ برامج غذائية وصحية وتعليمية متكاملة ومستدامة، خاصة تلك الموجهة لتمكين النساء ودعم الأطفال، بما يضمن تحسين حياة آلاف المستفيدين على المدى الطويل"

و قال ماتيو كابروتي، المدير القطري لمكتب مصر بهيئة إنقاذ الطفولة أن "هذه الشراكة تعكس التزام هيئة إنقاذ الطفولة بتعزيز ودعم جهود المجتمع المدني لضمان النمو الصحي للأطفال وتقدمهم خلال المراحل التعليمية المختلفة".

وستدعم الهيئة جهود بنك الطعام المصري من خلال تعزيز التعاون الفني والتدريبي بين الجانبين، والعمل على تنفيذ برامج غذائية وتعليمية وصحية تستهدف الأطفال والأسر الأكثر هشاشة. كما تساهم الهيئة في تطوير قدرات البنك وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.