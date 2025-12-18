قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين بنك الطعام وهيئة إنقاذ الطفولة لتعزيز برامج الدعم الغذائي وتمكين المجتمعات

بنك الطعام
بنك الطعام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وقع بنك الطعام المصري بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية  (SCI)، إحدى أبرز المنظمات الدولية العاملة في مجال دعم الأطفال والمجتمعات المحلية.

وتهدف الشراكة إلى مكافحة الجوع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، استنادًا إلى قيم مشتركة تقوم على الشفافية والمساءلة وتحقيق المنفعة المتبادلة، بما يسهم في تعزيز جهود الجانبين لإحداث أثر تنموي مستدام داخل المجتمعات المستهدفة.

وبموجب الشراكة، ستقدّم هيئة إنقاذ الطفولة إطارًا متكاملاً لدعم بناء قدرات بنك الطعام المصري، يشمل التدريب والدعم الفني، وتوفير الموارد اللازمة لمبادرات الغذاء وسبل العيش المجتمعية، خاصة تلك التي تستهدف تمكين النساء. كما تشمل الشراكة تبادل الخبرات وإتاحة المواد التدريبية، والعمل المشترك لتأمين فرص تمويل مستقبلية بهدف تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق الأثر المجتمعي.

وفي المقابل، سيتولى بنك الطعام المصري توزيع سلال غذائية للمستحقين، ودعم برامج المطابخ التعليمية، وتوفير وجبات مدرسية صحية للأطفال اللاجئين الملتحقين بالمراكز التابعة لهيئة إنقاذ الطفولة، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الأنشطة بأعلى مستويات المهنية والانضباط.

وبهذه المناسبة، أكد  محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تعكس رؤية البنك في العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لضمان وصول دعم فعال ومستدام للأسر الأكثر احتياجًا. 

وأضاف أن التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة سيعزز قدرات البنك في تنفيذ برامج غذائية وصحية وتعليمية متكاملة ومستدامة، خاصة تلك الموجهة لتمكين النساء ودعم الأطفال، بما يضمن تحسين حياة آلاف المستفيدين على المدى الطويل"

و قال ماتيو كابروتي، المدير القطري لمكتب مصر بهيئة إنقاذ الطفولة  أن "هذه الشراكة تعكس التزام هيئة إنقاذ الطفولة بتعزيز ودعم جهود المجتمع المدني لضمان النمو الصحي للأطفال وتقدمهم خلال المراحل التعليمية المختلفة".

وستدعم الهيئة جهود بنك الطعام المصري من خلال تعزيز التعاون الفني والتدريبي بين الجانبين، والعمل على تنفيذ برامج غذائية وتعليمية وصحية تستهدف الأطفال والأسر الأكثر هشاشة. كما تساهم الهيئة في تطوير قدرات البنك وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.

بنك الطعام بنك الطعام المصرى انقاذ الطفولة هيئة انقاذ الطفولة دعم الطفولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

صورة أرشيفية

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

طريقة عمل طاجن دبابيس بالكوسة والجزر

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

بالصور

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان
امراض اللثة والاسنان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام
فوائد شرب حمص الشام

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد