موعد أذان الظهر.. توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس

موعد أذان الظهر .. كثر البحث عن مواقيت الصلاة وخاصة صلاة الظهر خلال الساعات الأخيرة، لرغبة الكثير فى معرفة التوقيت الصحيح للصلاة لحضور صلاة الجمعة والاستماع للخطبة، لذلك سوف نوضح لكم مواقيت الصلاة اليوم فى عدد من المحافظات.



مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الظهر:

١١:٤٦ ص

صلاة العصر

٢:٣٦ م

صلاة المغرب

٤:٥٥ م

صلاة العشاء

٦:١٧ م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية



صلاة الفجْر

٥:١١ ص



صلاة الظُّهْر

١١:٥١ ص

صلاة العَصر

٢:٣٩ م

صلاة المَغرب

٤:٥٧ م

صلاة العِشاء

٦:٢١ م



مواقيت الصلاة فى الجيزة

صلاة الفجْر

٥:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر

١١:٤٦ ص



صلاة العَصر

٢:٣٦ م



صلاة المَغرب

٤:٥٥ م

صلاة العِشاء

٦:١٧ م

ما معنى الصلاة على وقتها ؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن أداء الصلاة في أول الوقت هو الأفضل والأكمل، لأنه يدل على احترام العبد لنداء الله تعالى، مبينًا أن الفزع إلى الصلاة فور سماع الأذان هو من نور الطاعة ومن علامة تعظيم أمر الله.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحرص على أول الوقت هو سلوك الصالحين، لأن الإنسان لا يعلم ما قد يشغله بعد دقائق، وقد يطرأ ما يمنعه من الصلاة، ولذلك كان المسارعة إلى الصلاة إبراءً للذمة واتباعًا للهدي النبوي.

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بحديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، ومنهم: "ورجل قلبه معلَّق بالمساجد"، موضحًا أن المقصود هو حب الصلاة والمحافظة عليها.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الشرع ـــ في الوقت ذاته ـــ لا يضيّق على الناس، فمن كان في عمل ضروري أو ظرف قهري كالطبيب في العملية أو العامل في مهمة لا يمكن تركها، فله أن يصلي في وقت الصلاة الممتد، دون تضييع أو تساهل، بشرط ألا يتحول التأخير إلى عادة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بلا عذر، ثم أداؤها بسرعة دون خشوع، هو مما نهى عنه النبي ﷺ، وسمّاه: "صلاة المنافق"، داعيًا إلى المحافظة على الصلاة في أول وقتها قدر المستطاع.

ل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر ؟

وكان أكد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الصلاة في المسجد جماعةً، تزيد عن صلاته منفردا بـ 27 درجة وفى رواية 25 درجة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو سابق منشور على صفحة دار الإفتاء على فيسبوك، أن أولى أداء الرجل للصلاة جماعة في المسجد لأن الجماعة سنة مؤكدة فإذا استطاع دخول المسجد الأولى أن ينزل وله أجر عظيم ولو فى ظروف لم يتيسر له الحال يصلى فى بيته والصلاة صحيحة.