طقس الغد.. أجواء خريفية وأمطار تضرب بعض المحافظات
"الزراعة": 7.5 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
معهد تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
أول تعليق لإدارة مدرسة قايتباي بعد إخلاء سبيل السائق في واقعة التعدي على الطالبات
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
رياضة

أحمد عبد الرؤوف: الزمالك يلعب للفوز على كايزر تشيفز ونسعى لتعويض الغيابات

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف
منتصر الرفاعي  
ملك موسى

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الجميع يتعامل مع بعثة الأبيض باحترم منذ وصولها لجنوب أفريقيا، ومباراة كايزر تشيفز غدًا كبيرة ومهمة، وندرك حجم المنافس.

وتابع في المؤتمر الصحفي:" نحن نمثل نادي الزمالك وهو فريق كبير، ونلعب من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف:" بداية البطولة بفوز أمر مهم، ونتطلع للفوز الثاني في لقاء الغد، وندرك قيمة كايزر تشيفز كفريق، وهدفنا الثلاث نقاط خاصة وأن الزمالك سيخوض المباراتين المقبلتين في مصر أمام المصري البورسعيدي".

وواصل أحمد عبد الرؤوف:" فقدان عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا  يؤثر على الفريق، ولكن الزمالك يمتلك لاعبين بجودة عالية وعلى نفس المستوى، والمجموعة المتواجدة مع الفريق قادرة على تعويض أي غيابات في صفوف الزمالك".

وأضاف:" نتعرض لظروف كثيرة خاصة بعد بطولة السوبر المحلي، ولم نكن موفقين في لقاء زيسكو في ترجمة الفرص لأهداف وفزنا بهدف واحد، وفي بعض الأوقات تعرضنا لبعض الأخطاء والمشاكل ونعمل على علاجها، ولكن المهم كان الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتابع عبد الرؤوف:" نحترم فريق كايزر تشيفز خاصة وأنه فريق منظم ولديه أسلوب لعب محدد، والجمهور يفرق كثيرًا مع الفريق الجنوب أفريقي في ملعبه، ومباراة الغد ستكون كبيرة بين فريقين كبار". 

واختتم المدير الفني:" الحديث عن تحديد مستقبل الفريق في المنافسة في المجموعة بناء على نتيجة لقاء الغد أمر سابق لآوانه، خاصة وأن هناك مباراتين بعد ذلك للزمالك أمام المصري، وكل مباراة أعمل فيها بالنادي مهمة لتاريخي داخل الفريق ولا أفكر في مستقبلي مع الزمالك وكل المباريات التي خضتها مع الفريق كانت كبيرة، وأي نجاح أحققه يكون لنادي الزمالك أولًا قبل أن يكون نجاح لي، وأحيانًا قد لا يكون هناك حالة رضا من الجماهير عن الأداء ولكن الفوز في لقاء الغد سيمنح الفريق دفعة قوية للمنافسة بقوة".

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

