انطلاق معسكر المحاضرين ومعدي اللياقة البدنية للحكام تحت إشراف FIFA

انطلق اليوم الجمعة بمركز المنتخبات الوطنية، معسكر المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام الذى تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى برئاسة أوسكار رويز تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA.

يشارك فى المعسكر 25 محاضرًا و25 معدًا للياقة البدنية، ويستمر حتى أول ديسمبر المقبل، ويحاضر فيه المحاضران الدوليان عصام عبد الفتاح والتونسى حناشى أبوبكر.

يتضمن برنامج المعسكر تدريبات عملية ونظرية للمحاضرين والمعدين بتدريسها ونقلها للحكام خلال المعسكرات المقبلة فى اللجان الفرعية بجميع المناطق، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على النهوض بعناصر التحكيم والحكام.

حضر الافتتاح لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز ونائبه وجيه أحمد وجهاد جريشة وسيد مراد عضوا اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة، بالإضافة إلى فهيم عمر ومحمد الحنفى من اللجنة الفنية.