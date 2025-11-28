قمة الاحترام.. خالد الغندور يعلق على تدخل الخطيب في قضية رمضان صبحي

علق الإعلامي خالد الغندور، على تدخل الأهلي في الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي في قضيتي المنشطات والمعهد.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "قمة في الإحترام من الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي".

وكلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار القانوني شادي البرقوقي بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي في الإجراءات القانونية الجارية حاليًا، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي بالنادي، لتقديم كل أشكال المساندة القانونية في ملف قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الفريق القانوني الخاص باللاعب، لضمان توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة.