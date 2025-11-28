قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معهد تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
أول تعليق لإدارة مدرسة قايتباي بعد إخلاء سبيل السائق في واقعة التعدي على الطالبات
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة الاحترام.. خالد الغندور يعلق على تدخل الخطيب في قضية رمضان صبحي

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور،  على تدخل الأهلي في الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي في قضيتي المنشطات والمعهد. 

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "قمة في الإحترام من الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي".

وكلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار القانوني شادي البرقوقي بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي في الإجراءات القانونية الجارية حاليًا، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي بالنادي، لتقديم كل أشكال المساندة القانونية في ملف قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الفريق القانوني الخاص باللاعب، لضمان توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة.

خالد الغندور رمضان صبحي الأهلي محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

ترشيحاتنا

فحص المقبلين على الزواج

مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. درع وقائي لحماية الأسرة المصرية

مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات ومحافظ شمال سيناء

مفوضة الاتحاد الأوروبي للأزمات تتفقد المركز اللوجستي للمساعدات بالعريش

صورة أرشيفية

عاطف الشيتاني: فحص المقبلين على الزواج ضرورة لحماية الأجيال القادمة

بالصور

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد