قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 29-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 29-11-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

استقرار الذهب

ومع أول تعاملات اليوم سجل سعر جرام الذهب ثباتا علي مستوي الأعيرة الذهبية دون تغيير.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحركات الذهب 

قبل انتهاء تعاملات مساء أمس الجمعة، استمر تصاعد سعر جرام الذهب مقدار 45 جنيه علي الأقل بعد انخفاض استمر منذ أمس الأول.

تذبذب الذهب

وفقًا لتعاملات الأسواق والتي أظهرت هبوطا حادا في سعر جرام الذهب منذ أكثر من 3 أسابيع ليهوى المعدن الأصفر بقيمة لم تقل عن 500 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5590 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6434 جنيه للشراء.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5590 جنيه للبيع و 5630 جنيه للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4791 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيه للبيع و 3753 جنيه للشراء.

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 44.72 ألف جنيه للبيع و 45.05 ألف جنيه للشراء.

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولار للبيع و 4220 دولار للشراء.

أقل سعر عيار ذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة

ترشيحاتنا

Xiaomi 17 Ultra

هل تنهي شاومي عصر الكاميرات الاحترافية؟.. تسريبات Xiaomi 17 Ultra تكشف عن تقنية بصرية متحولة لأول مرة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| سيارة صينية شهيرة تنجو من رسوم ترامب .. ورولز رويس بعجلات على شكل ساعة رولكس

iPhone 18

5 أسباب تجعل iPhone 18 يستحق الانتظار.. تميز فى التصميم والذكاء والتصوير​

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد