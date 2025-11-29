سعر الذهب اليوم 29-11-2025

سجل سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 29-11-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

استقرار الذهب

ومع أول تعاملات اليوم سجل سعر جرام الذهب ثباتا علي مستوي الأعيرة الذهبية دون تغيير.

تحركات الذهب

قبل انتهاء تعاملات مساء أمس الجمعة، استمر تصاعد سعر جرام الذهب مقدار 45 جنيه علي الأقل بعد انخفاض استمر منذ أمس الأول.

تذبذب الذهب

وفقًا لتعاملات الأسواق والتي أظهرت هبوطا حادا في سعر جرام الذهب منذ أكثر من 3 أسابيع ليهوى المعدن الأصفر بقيمة لم تقل عن 500 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5590 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و 6434 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5590 جنيه للبيع و 5630 جنيه للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4791 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيه للبيع و 3753 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 44.72 ألف جنيه للبيع و 45.05 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولار للبيع و 4220 دولار للشراء.