إهانة معلمة الإسكندرية تثير غضب النواب.. كرامة المدرس خط أحمر.. العقوبات الصارمة والتوعية الحل.. واستعادة هيبته بهذه الإجراءات

برلماني: كرامة المعلم خط أحمر .. ولا تهاون مع أي تجاوز

برلمانية: احترام المعلم أساس بناء جيل واعٍ.. وحماية مكانته واجب الجميع

برلماني: العقوبات الصارمة وبرامج التوعية ضرورة لاستعادة هيبة المعلم



أثارت واقعة إهانة معلمة بالاسكندرية غضب نواب البرلمان ، إثر استغاثتها من سلوك بعض الطلاب واقتحام غرفتها الدراسية ، وسوء السلوك فى التعامل معها، كما وضحه مقطع الفيديو الذي تم تداوله من قبلها عبر مواقع التواصل ، مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين بمعاقبة الطلاب .



بداية ، عبر النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، عن استيائه بشأن واقعة إهانة معلمة داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية،مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للهيبة المعلم .



وأضاف " الشوربجي" في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن كرامة المعلم خط أحمر، مؤكدا أن ذلك يتطلب تطبيق عقوبات رادعة على أي تجاوز يصدر من الطلاب، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على مكانة المعلم، ليسترد هيبته ومكانته.

وشدد عضو النواب على ضرورة أن تدعم الوزارة المعلمين بإجراءات واضحة للحد من التجاوزات، عن طريق تقديم التدريب على مهارات إدارة الفصل، إلى جانب التعامل مع السلوك العدواني، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحافظ على مكانة المعلم وتمنع الانتهاكات.

من جانبه، عبرت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب، عن استيائها بشأن واقعة إهانة معلمة داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية.



أكدت" الكسان" في تصريح لـ«صدى البلد» أن مكانة المعلم واحترامه وتقديره، يمثل قيمة أخلاقية أساسية تسهم في تشكيل جيل واعٍ ومسؤول قادر على احترام الآخرين، بما يعزز الانضباط ويصون مكانة المعلم داخل المدارس.

وشددت عضو النواب على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المواقف، إلى جانب العمل على تعزيز قيم الانضباط والاحترام داخل الفصول.

في سياق متصل، قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،إن ما جرى داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية، وفق الفيديو المتداول ، والذي أظهر مجموعة من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة ويتعمدون إهانة إحدى المعلمات، يمثل جرس إنذار خطير يستوجب تحركًا عاجلًا.



وعن أهم المقترحات التي يجب الأخذ بها لاستعادة هيبة المعلم ومنع التجاوزات ، أفاد" يحيي" في تصريح خاص لـ« صدى البلد" أنه لابد من تفعيل لوائح الانضباط بشكل صارم، وتطبيق عقوبات تربوية رادعة على المتجاوزين، إلى جانب تأهيل نفسي وتربوي للطلاب، وتوفير دعم إداري للمعلمين.

كما دعا عضو البرلمان إلى ضرورة إدراج برامج توعية دورية داخل المدارس حول احترام المعلم وضبط السلوك، وتكثيف الرقابة داخل الفصول لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد المنظومة التعليمية.

صادر عن وزارة التعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت فيه أنه، وبناءا على مقطع الفيديو المتداول داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية، والذي يظهر فيه بعض الطلاب وهم يرتكبون سلوكيات غير منضبطة ويتعمدون إهانة إحدى المعلمات، فقد وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.



وقرر الوزير إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.



فصل الطلاب المشاركين في الواقعة



وجه وزير التربية والتعليم بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلا نهائيا لمدة عام كامل، مع عدم السماح بقيدهم في أي مدرسة أخرى قبل بداية العام الدراسي 2026 / 2027.