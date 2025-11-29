بعد واقعة معلمة الإسكندرية..برلماني: كرامة المعلم خط أحمر .. ولا تهاون مع أي تجاوز

عبر النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، عن استيائه بشأن واقعة إهانة معلمة داخل مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية،مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للهيبة المعلم .

وأضاف " الشوربجي" في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن كرامة المعلم خط أحمر، مؤكدا أن ذلك يتطلب تطبيق عقوبات رادعة على أي تجاوز يصدر من الطلاب، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على مكانة المعلم، ليسترد هيبته ومكانته.

وشدد عضو النواب على ضرورة أن تدعم الوزارة المعلمين بإجراءات واضحة للحد من التجاوزات، عن طريق تقديم التدريب على مهارات إدارة الفصل، إلى جانب التعامل مع السلوك العدواني، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحافظ على مكانة المعلم وتمنع الانتهاكات.



فيديو على مواقع التوصل الإجتماعى لمعلمة تستغيث من سوء سلوك بعض الطلاب



انتشر مقطع فيديو على مواقع التوصل الإجتماعى الفيس بوك ، لمعلمه تستغيث من سوء سلوك بعض الطلاب واقتحام غرفتها الدراسية ، وسوء السلوك فى التعامل معها، مما أثار استياء راد مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين بمعاقبة الطلاب .

بيان صادر عن وزارة التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت فيه أنه، وبناءا على مقطع الفيديو المتداول داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية، والذي يظهر فيه بعض الطلاب وهم يرتكبون سلوكيات غير منضبطة ويتعمدون إهانة إحدى المعلمات، فقد وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.

وقرر الوزير إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المشاركين في الواقعة

وجه وزير التربية والتعليم بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلا نهائيا لمدة عام كامل، مع عدم السماح بقيدهم في أي مدرسة أخرى قبل بداية العام الدراسي 2026 / 2027.