الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فورد تكشف عن أول "تريلا" كهربائية وتعلن بداية مرحلة جديدة في النقل التجاري

شاحنة فورد
عزة عاطف

تواصل فورد إعادة صياغة استراتيجيتها في عالم المركبات التجارية، وهذه المرة عبر خطوة جريئة تنهي اعتمادها التقليدي على محركات الديزل الثقيلة.

فقد كشفت الشركة عن شاحنة F-Line E، أول "تريلا" كهربائية بالكامل في فئة النقل الثقيل داخل السوق الأوروبية، لتبدأ فصلًا جديدًا يستبدل "صلابة الديزل" بما تسميه الشركة الآن "صلابة الكهرباء".

أول شاحنة كهربائية بالكامل من فورد 

لا يعتبر ظهور F-Line E مجرد إطلاق طراز جديد، بل هو إعلان واضح عن توجه فورد نحو مستقبل كهربائي في قطاع الشاحنات. التصميم الهندسي الجديد يستفيد من منصة كهربائية بالكامل، ما يمنح الشاحنة قدرات عالية من حيث القوة والتحمل، ويوفر أداءً صامتًا وسلسًا مقارنة بالشاحنات التقليدية. 

وتستهدف فورد من خلال هذا النموذج خدمة أساطيل الشركات ومجالات النقل الثقيل التي تحتاج إلى حلول نظيفة وقوية في الوقت نفسه.

نسخة 6×2 الأقوى: 4 بطاريات عملاقة وقدرة تصل إلى 523 حصانًا

يأتي الطراز الأعلى تجهيزًا من شاحنة  F-Line E بتكوين 6×2 مخصّص للحمولات الكبيرة، ويعمل عبر أربع بطاريات بسعة 98 كيلوواط/ساعة لكل منها، ما يمنحه مدى تشغيل ممتازًا وقدرة كهربائية مركزة. 

وينتج المحرك الكهربائي المخصّص لهذا الإصدار ما يصل إلى 523 حصانًا، ليقدّم عزمًا فوريًا مناسبًا للسحب والجر والعمل المتواصل. 

وتراهن فورد على هذا الإصدار باعتباره البديل الحقيقي لمحركات الديزل الثقيلة التي لطالما سيطرت على هذه الفئة.

لم تنس فورد الشركات التي تحتاج أداءً موثوقًا ولكن بقدرات أقل، لذلك قدّمت نسخة 4×2 التي تعتمد على ثلاث بطاريات فقط. 

يولد محركها الكهربائي قدرة تبلغ 315 حصانًا، ما يجعلها مناسبة للنقل داخل المدن أو المسافات المتوسطة. 

وتستهدف هذه النسخة أساطيل الشركات التي ترغب في خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات دون الحاجة إلى القوة القصوى التي يقدمها الإصدار الأكبر.

ورغم أن فورد عدّلت مؤخرًا بعض أهدافها في مجال السيارات الكهربائية بسبب ظروف السوق، فإن إطلاق F-Line E يوضح أن الشركة لا تزال ملتزمة بالاستثمار في التقنيات الكهربائية، خصوصًا في القطاعات التجارية.

وترى فورد أن الشاحنات الثقيلة الكهربائية ستصبح عنصرًا أساسيًا في النقل المستقبلي، بفضل انخفاض تكاليف التشغيل وقدراتها المتنامية.

شاحنة F Line E شاحنة كهربائية أول تريلا كهربائية السيارات الكهربائية أسعار السيارات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

