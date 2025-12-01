مستشار أكاديمية ناصر: مصر دخلت مجال التصنيع العسكري والمدني

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إننا سعداء بوجود مصر على خريطة المعارض العسكرية الدولية، منوها أن EDEX ثالث معرض في مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن معرض EDEX يشارك فيه 40 دولة، وأكثر من 4000 عارض ومشارك وهذا رقم كبير جدا، منوها أن هذه المعارض تزيد من الثقافة العسكرية والتعرف على مدارس الأسلحة المختلفة.

وأوضح أن مصر دخلت مجال التصنيع العسكري والمدني، ومصر خاضت هذه التجربة مبكرا من أيام الرئيس جمال عبد الناصر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: أن تمتلك جيش قوي، هو ألف باء في حماية الأمن القومي، فلا تستطيع أن تنمي دولة وهي مكشوفة عسكريا.

وأشار إلى أن هذا المعرض يعطي مؤشرات لتنوع مصادر السلاح المصري، سواء سلاح تشتريه من الخارج، أو تصنعه بمشاركة دولة أخرى متقدمة، أو سلاح تصنعه من الألف إلى الياء.