قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلبي: إيديكس 2025 يرسخ مكانة مصر كمنصة دولية للصناعات الدفاعية

طائرة عسكرية
طائرة عسكرية
رنا عبد الرحمن

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي أن الدورة الحالية من معرض الدفاع والصناعات العسكرية إيديكس 2025 تمثل امتدادًا لنجاح النسخ الثلاث الأولى، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة واسعة تتجاوز 450 شركة من أكثر من 86 دولة، إضافة إلى استقبال ما يقرب من 45 ألف زائر، ووجود أكثر من 100 وفد عسكري رفيع المستوى سيجرون تعاقدات وصفقات تسليح كبرى.

وأوضح الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هذا الزخم الكبير يعود إلى السمعة التي اكتسبتها الدورات السابقة، وإلى الثقة الدولية في قدرات القوات المسلحة المصرية، سواء في إدارة العمليات التقليدية أو مواجهة التهديدات غير التقليدية، وهو ما يحظى بمتابعة وتقييم عالمي.

وأشار إلى أن القاهرة أثبتت كفاءة استثنائية في إدارة تدريبات عسكرية ضخمة مثل تدريب النجم الساطع، الذي شاركت فيه 34 دولة بأكثر من 8500 مقاتل، مؤكدًا أن هذه التدريبات تعكس جاهزية عالية وقدرات تخطيط وتنفيذ تضع مصر في مرتبة متقدمة بين الجيوش الإقليمية والدولية.

وأضاف أن قدرة مصر على تنظيم فعاليات كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، إضافة إلى دورها السياسي والدبلوماسي في مؤتمرات السلام وعلى رأسها مؤتمر شرم الشيخ، أسهمت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وهو ما انعكس على حجم المشاركة في إيديكس 2025.

ونوه الحلبي بأهمية مشاركة شركات الصناعات الدفاعية المصرية إلى جانب الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنها باتت قادرة على تقديم منتجات تضاهي نظيراتها العالمية. واعتبر منح شركات كبرى مثل «داسو» الفرنسية حق تصنيع أجزاء من أسلحتها داخل مصر وقبلها تصنيع فرقاطات «جويند» دليلًا قاطعًا على تطور البنية الفنية والتكنولوجية في المصانع المصرية.

وأوضح أن استراتيجية مصر للتصنيع العسكري تعتمد على مسارين رئيسيين:

أولهما التصنيع بشراكات أو تصاريح من شركات عالمية،

وثانيهما الإنتاج المحلي الكامل خاصة في مجال الذخائر، وعلى رأسها عائلة الذخائر الجوية «حافظ».

وشدد على أن الذخائر تمثل العمود الفقري لقدرة أي جيش على الاستمرار في العمليات، موضحًا أن امتلاك مصر القدرة على إنتاج الذخائر عالية العيار بدقة كبيرة يمكنها من خوض عمليات ممتدة دون الارتباط بقيود خارجية تتعلق بالإمداد أو النوعيات المستخدمة.

وفد عسكري تسليح الثقة الدولية صناعات دفاعية صدى البلد أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

حكم الدعاء على النفس بالموت

حكم الدعاء على النفس بالموت.. أمين الإفتاء: تمني الوفاة منهيّ عنه شرعا

وزير الأوقاف

تكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة عن النبي.. أدعية تحميك من كل مكروه

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد