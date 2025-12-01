حلبي: إيديكس 2025 يرسخ مكانة مصر كمنصة دولية للصناعات الدفاعية

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي أن الدورة الحالية من معرض الدفاع والصناعات العسكرية إيديكس 2025 تمثل امتدادًا لنجاح النسخ الثلاث الأولى، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة واسعة تتجاوز 450 شركة من أكثر من 86 دولة، إضافة إلى استقبال ما يقرب من 45 ألف زائر، ووجود أكثر من 100 وفد عسكري رفيع المستوى سيجرون تعاقدات وصفقات تسليح كبرى.

وأوضح الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هذا الزخم الكبير يعود إلى السمعة التي اكتسبتها الدورات السابقة، وإلى الثقة الدولية في قدرات القوات المسلحة المصرية، سواء في إدارة العمليات التقليدية أو مواجهة التهديدات غير التقليدية، وهو ما يحظى بمتابعة وتقييم عالمي.

وأشار إلى أن القاهرة أثبتت كفاءة استثنائية في إدارة تدريبات عسكرية ضخمة مثل تدريب النجم الساطع، الذي شاركت فيه 34 دولة بأكثر من 8500 مقاتل، مؤكدًا أن هذه التدريبات تعكس جاهزية عالية وقدرات تخطيط وتنفيذ تضع مصر في مرتبة متقدمة بين الجيوش الإقليمية والدولية.

وأضاف أن قدرة مصر على تنظيم فعاليات كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، إضافة إلى دورها السياسي والدبلوماسي في مؤتمرات السلام وعلى رأسها مؤتمر شرم الشيخ، أسهمت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وهو ما انعكس على حجم المشاركة في إيديكس 2025.

ونوه الحلبي بأهمية مشاركة شركات الصناعات الدفاعية المصرية إلى جانب الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنها باتت قادرة على تقديم منتجات تضاهي نظيراتها العالمية. واعتبر منح شركات كبرى مثل «داسو» الفرنسية حق تصنيع أجزاء من أسلحتها داخل مصر وقبلها تصنيع فرقاطات «جويند» دليلًا قاطعًا على تطور البنية الفنية والتكنولوجية في المصانع المصرية.

وأوضح أن استراتيجية مصر للتصنيع العسكري تعتمد على مسارين رئيسيين:

أولهما التصنيع بشراكات أو تصاريح من شركات عالمية،

وثانيهما الإنتاج المحلي الكامل خاصة في مجال الذخائر، وعلى رأسها عائلة الذخائر الجوية «حافظ».

وشدد على أن الذخائر تمثل العمود الفقري لقدرة أي جيش على الاستمرار في العمليات، موضحًا أن امتلاك مصر القدرة على إنتاج الذخائر عالية العيار بدقة كبيرة يمكنها من خوض عمليات ممتدة دون الارتباط بقيود خارجية تتعلق بالإمداد أو النوعيات المستخدمة.