لاعب الأهلي السابق: تشكيل المنتخب أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات

كشف سعيد عبدالعزيز، لاعب الأهلي السابق، عن رؤيته الفنية لتشكيل منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.



وأكد عبدالعزيز خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن المكسب يخفف من بعض الأخطاء داخل الملعب، وأن الخطأ ليس عيبًا طالما تم تصحيحه سريعًا، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسام حسن استطاع تعديل الخطة بعد ظهور بعض المشاكل في مباراة زيمبابوي.



وشدد لاعب الأهلي السابق، على أهمية الاعتماد على نجم مانشستر سيتي، عمر مرموش، على الأطراف لما يقدمه من قوة هجومية، إضافة إلى دور حمدي فتحي ومروان عطية في إضفاء مرونة تكتيكية للفريق بوسط الملعب، مؤكدًا أن الثنائي الدفاعي يحتاج إلى إعادة تقييم، وضرورة تواجد لاعب شاب بجانب عنصر الخبرة.



وفيما يخص المباراة القادمة أمام جنوب إفريقيا، رفض عبدالعزيز أي تغييرات كبيرة في تشكيل الفراعنة، مؤكدًا أن وجود مصطفى محمد في خط الهجوم أمر ضروري لضمان قوة الهجوم.