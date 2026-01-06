قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
خالد جاد الله: مباراة كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية
الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
يوفينتوس يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
احتفالات وصور تذكارية .. أقباط بورسعيد يُواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد
مُشجّع صامت يتحوّل لحديث المدرجات.. قصة «كوكا مبولادينجا» وسر وقفة «لومومبا» في أمم أفريقيا
اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار
وسط أجواء روحانية وأمنية مُشدّدة.. ترانيم الميلاد تجمع الأقباط والسائحين في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ
المجد لله في الأعالي .. قداس عيد الميلاد المجيد في كفر الشيخ | شاهد
احذروا تكون الصقيع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التطورات الصحية لـ حسن شحاتة .. تفاصيل

حسن شحاتة
حسن شحاتة
حسن العمدة

طمأن الإعلامي كريم حسن شحاتة الجماهير على الحالة الصحية لوالده الكابتن حسن شحاتة، مؤكدًا أنه خضع خلال الأيام الماضية لحقن في الظهر، ويمر حاليًا بمرحلة الاستشفاء، مع وجود تحسن ملحوظ في حالته الصحية.

ووجّه كريم حسن شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على والده، مؤكدًا أنه لمس حالة حب كبيرة ودعمًا واسعًا من الجماهير تجاه الكابتن حسن شحاتة، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على حالته النفسية.

وخصّ كريم بالشكر رجل الأعمال ممدوح عباس، مشيرًا إلى أنه لم يتأخر لحظة في دعم ومساندة والده، وحرص على زيارته رغم تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أن ممدوح عباس ونجله أيمن بذلا كل ما في وسعهما لمساندة حسن شحاتة خلال فترة مرضه.

وأوضح كريم حسن شحاتة أن والده يحرص على متابعة مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن حسن شحاتة حقق نصف بطولات منتخب مصر في العصر الحديث، وترك إرثًا كبيرًا في تاريخ الكرة المصرية.

وتمنى كريم حسن شحاتة التوفيق لمنتخب مصر في مواجهة الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن المنتخبات الثمانية المتأهلة لهذا الدور تُعد الأقوى على مستوى القارة السمراء.

وأضاف أن منتخب مصر يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من الجماعية في الشق الهجومي، مشيرًا إلى أن تصريحات محمد صلاح بشأن المنافسة على لقب البطولة جاءت بهدف إزالة الضغوط عن اللاعبين.

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن الدوري المصري خلال فترة تولي والده تدريب منتخب مصر كان أقوى من الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مواجهة حسن شحاتة للعديد من المنتخبات العالمية ساهمت في زيادة الثقل الفني لمنتخب مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسن شحاتة صنع تاريخًا حافلًا مع منتخب مصر، متمنيًا التوفيق للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن في مهمته مع الفراعنة.

حسن شحاتة كريم حسن شحاتة ممدوح عباس كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

ترشيحاتنا

التهاب الحلق

غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

الدوخة

احترس.. أسباب الدوخة والخمول المتكرر

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد