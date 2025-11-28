فيديو لرقص طلاب وإلقاء القمامة داخل الفصل يثير جدلا .. والمعلمة تستغيث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الطلاب بإحداث فوضى داخل أحد الفصول الدراسية، حيث ظهروا وهم يرقصون ويلقون بصندوق القمامة على الأرض في مشهد أثار استياء المتابعين.



ووثق المقطع صوت المعلمة من خلف الكاميرا وهي تستغيث وتطلب النجدة، مؤكدة أن شخصًا دفع الطلاب لافتعال هذا السلوك المرفوض، رغم أنها حررت ضده في وقت سابق محضرًا رسميًا بعدم التعرض.



وأثار الفيديو حالة من الجدل عبر المنصات الاجتماعية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام العملية التعليمية وصون هيبة المعلمين داخل المدارس.