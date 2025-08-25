قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي بالدوري
بعد العفو الرئاسي.. علي حسين مهدي يكشف خطة الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة المصرية
مجلس الوزراء: تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية
الصحة العالمية: استشهاد 20 شخصا في غارتين على مستشفى ناصر بغزة
وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان تعزيز الشراكة والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية
أخطاء شائعة على موقع التنسيق تجنبها عند التسجيل بالمرحلة الثالثة 2025
أرقام مرعبة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شركات السيارات الصينية تستغل ثغرة في رسوم ترامب الجمركية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
عزة عاطف

منذ أكتوبر 2024، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، ردًا على ما يعتبره إعانات حكومية غير عادلة لشركات السيارات الصينية. 

غير أن هذه الرسوم دفعت الشركات الصينية إلى تغيير استراتيجيتها، والتركيز بشكل أكبر على السيارات الهجينة التي تخضع لتعريفات أقل.

طفرة في واردات السيارات الهجينة

بحسب تقرير صادر عن شركة Dataforce، سجلت شركة BYD أكثر من 20 ألف سيارة هجينة قابلة للشحن في أسواق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2025، أي ما يزيد ثلاث مرات عن إجمالي وارداتها لعام 2024 بأكمله. 

ينطبق الأمر نفسه على شركتي MG وLynk & Co اللتين رفعتا وارداتهما من السيارات الهجينة إلى مستويات قياسية.

فارق الرسوم بين السيارات الكهربائية والهجينة

تُظهر الأرقام أن الفارق الجمركي كبير بين النوعين. فعلى سبيل المثال، تفرض رسوم بنسبة 27% على سيارة BYD Atto 3 الكهربائية، ما يرفع سعرها بنحو 10 آلاف يورو، بينما لا تتجاوز الرسوم على الطراز الهجين BYD Seal U نسبة 10% فقط، أي ما يعادل نحو 4 آلاف يورو إضافية.

تعاني شركة SAIC، المالكة لعلامة MG، من أعلى الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 45.3% على سياراتها الكهربائية. 

ونتيجة لذلك، تراجعت مبيعاتها من هذا النوع بنسبة 60% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بينما زادت مبيعات طرازاتها الهجينة مثل MG HS وMG ZS وMG 3.

رد أوروبي حذر

ترى “بياتريكس كيم” مديرة مركز أبحاث السيارات في ألمانيا، أن تغيير الاستراتيجية الصينية كان مسألة وقت لزيادة الربحية. 

ورغم إدراك المفوضية الأوروبية لجوء الشركات الصينية إلى هذه الثغرة، فإنها لا تبدي قلقًا كبيرًا، وتؤكد أنها تراهن على الحوار مع هذه الشركات المتوسعة في القارة.

السيارات الصينية السيارات الكهربائية السيارات الهجينة رسوم ترامب الجمركية الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

الغربية .. حركة تنقلات محدودة بمجالس المدن والأحياء لتحسين خدمات المواطنين

رئيس الجامعة خلال اللقاء

رئيس جامعة المنيا: افتتاح 4 مستشفيات وإضافة 900 سرير فندقي للمحافظة

صورة ارشيفية

8 أجهزة تعويضية وسماعات طبية لذوى الهمم فى قرى ومراكز الأقصر

بالصور

طريقة عمل مقرمشات الطماطم بمذاق شهي

مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم

شركات السيارات الصينية تستغل ثغرة في رسوم ترامب الجمركية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

نائب وزير الصحة تبحث دور جامعة سوهاج في خفض معدلات الولادات القيصرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

طريقة عمل بوطابع المغربي طبق تراثي

طريقة عمل بوطابع المغربي
طريقة عمل بوطابع المغربي
طريقة عمل بوطابع المغربي

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد