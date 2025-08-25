أخبار السيارات| سويتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا للسيارات .. معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

سويتشيرو هوندا هو مهندس وصانع ياباني ومؤسس شركة هوندا موتور المحدودة، وبدأ هوندا من الصفر وعمل كـ ميكانيكي فقير ليصبح رائدًا في صناعة الدراجات النارية والسيارات.

يظن البعض أن شعار سوبارو مجرد تصميم جمالي، لكنه في الحقيقة يحمل بين نجومه قصة تأسيس الشركة ورمزية ثقافية وتاريخية عميقة.

لم يكن الطريق ممهدًا أمام السيارات الصينية لدخول السوق المصري، حيث ارتبطت لسنوات طويلة بسمعة متواضعة من حيث الجودة والأداء.

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

كشفت شركة فوكسهول عن طرازها الجديد فوكسهول كورسا موديل 2027 الجديدة، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، رينو 5 ، وكوبرا رافال ، وبيجو e-208 ، وفولكس فاجن ID.2 .