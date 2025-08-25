قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
عزة عاطف

يظن البعض أن شعار سوبارو مجرد تصميم جمالي، لكنه في الحقيقة يحمل بين نجومه قصة تأسيس الشركة ورمزية ثقافية وتاريخية عميقة. 

فمن الاندماج الصناعي إلى الإشارات الفلكية والألوان المختارة بعناية، يعكس الشعار هوية العلامة التجارية منذ انطلاقتها وحتى اليوم.

الاندماج الصناعي وراء شعار سوبارو 

تعود بداية الحكاية إلى عام 1953 عندما اندمجت 5 شركات يابانية لتشكيل شركة فوجي للصناعات الثقيلة، والتي أصبحت لاحقًا سوبارو. 

تجسد هذا الاندماج بصريًا في الشعار: 5 نجوم صغيرة تمثل الشركات الأصلية، بينما النجمة الكبيرة في الوسط تمثل سوبارو نفسها كقلب المجموعة.

الإلهام من الثريا والأخوات السبع

استلهم التصميم من مجموعة الثريا النجمية المعروفة أيضًا باسم "الأخوات السبع". 

تعني سوبارو باللغة اليابانية "الاتحاد" وأيضًا تشير إلى هذه المجموعة النجمية. لذلك لم تضف الشركة النجمة السابعة الخافتة غالبًا للعين المجردة، مكتفية بـ6 نجوم تعبر عن الاتحاد والهوية.

رمزية حرف S والألوان

لم يكن ترتيب النجوم عشوائيًا؛ فقد رُتبت لتشكل بحرفية حرف "S" في إشارة إلى اسم العلامة. 

أما الألوان، فلكل منها معنى: الأزرق يرمز إلى الثقة والموثوقية، بينما الفضي يعبر عن الجودة والهندسة المتقدمة. وهي قيم ترتبط بها سوبارو منذ بدايتها.

STI واللون المستوحى من أزهار الكرز

الفرع الرياضي للعلامة، سوبارو تكنيكا إنترناشونال (STI)، أضاف لمسته الخاصة. 

فقد اعتمد شعارًا بلون أحمر زاهي يُعرف باسم "أحمر أزهار الكرز"، مستوحى من أشجار الساكورا اليابانية. 

بعض طرازات إمبريزا وفورستر القديمة حملت أيضًا شارات خاصة مثل حرف "i" أو "F" بدل النجوم، وهو ما جعلها نادرة ومميزة خارج اليابان.

شعار سوبارو ليس مجرد علامة تجارية، بل هو قصة بصرية تجمع بين الصناعة والتاريخ والثقافة والفلك. 

من اندماج الشركات إلى رمزية النجوم والألوان، يظل هذا الشعار شاهدًا على رحلة سوبارو نحو الابتكار والتميز في عالم السيارات.

سوبارو شعار سوبارو سيارات سوبارو سيارات ياباني السيارات اليابانية

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

زهير المترجي

بعد فسخ عقده مع فاركو.. زهير المترجي يعود للوداد المغربي

شوبير

بلاش الصيت ولا الغنى.. شوبير ينتقد الزمالك بسبب هذا اللاعب

سما المصري

تعليق مفاجئ من ياسمين الخطيب على تقاضي سما المصري ٥٠ ألف جنيه

