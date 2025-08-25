معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

يظن البعض أن شعار سوبارو مجرد تصميم جمالي، لكنه في الحقيقة يحمل بين نجومه قصة تأسيس الشركة ورمزية ثقافية وتاريخية عميقة.

فمن الاندماج الصناعي إلى الإشارات الفلكية والألوان المختارة بعناية، يعكس الشعار هوية العلامة التجارية منذ انطلاقتها وحتى اليوم.

الاندماج الصناعي وراء شعار سوبارو

تعود بداية الحكاية إلى عام 1953 عندما اندمجت 5 شركات يابانية لتشكيل شركة فوجي للصناعات الثقيلة، والتي أصبحت لاحقًا سوبارو.

تجسد هذا الاندماج بصريًا في الشعار: 5 نجوم صغيرة تمثل الشركات الأصلية، بينما النجمة الكبيرة في الوسط تمثل سوبارو نفسها كقلب المجموعة.

الإلهام من الثريا والأخوات السبع

استلهم التصميم من مجموعة الثريا النجمية المعروفة أيضًا باسم "الأخوات السبع".

تعني سوبارو باللغة اليابانية "الاتحاد" وأيضًا تشير إلى هذه المجموعة النجمية. لذلك لم تضف الشركة النجمة السابعة الخافتة غالبًا للعين المجردة، مكتفية بـ6 نجوم تعبر عن الاتحاد والهوية.

رمزية حرف S والألوان

لم يكن ترتيب النجوم عشوائيًا؛ فقد رُتبت لتشكل بحرفية حرف "S" في إشارة إلى اسم العلامة.

أما الألوان، فلكل منها معنى: الأزرق يرمز إلى الثقة والموثوقية، بينما الفضي يعبر عن الجودة والهندسة المتقدمة. وهي قيم ترتبط بها سوبارو منذ بدايتها.

STI واللون المستوحى من أزهار الكرز

الفرع الرياضي للعلامة، سوبارو تكنيكا إنترناشونال (STI)، أضاف لمسته الخاصة.

فقد اعتمد شعارًا بلون أحمر زاهي يُعرف باسم "أحمر أزهار الكرز"، مستوحى من أشجار الساكورا اليابانية.

بعض طرازات إمبريزا وفورستر القديمة حملت أيضًا شارات خاصة مثل حرف "i" أو "F" بدل النجوم، وهو ما جعلها نادرة ومميزة خارج اليابان.

شعار سوبارو ليس مجرد علامة تجارية، بل هو قصة بصرية تجمع بين الصناعة والتاريخ والثقافة والفلك.

من اندماج الشركات إلى رمزية النجوم والألوان، يظل هذا الشعار شاهدًا على رحلة سوبارو نحو الابتكار والتميز في عالم السيارات.