قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر

مصنع بالصين
مصنع بالصين
أحمد عبد القوى

لم يكن الطريق ممهدًا أمام السيارات الصينية لدخول السوق المصري، حيث ارتبطت لسنوات طويلة بسمعة متواضعة من حيث الجودة والأداء.

 لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا غير مسبوق، إذ أصبحت السيارات الصينية لاعبًا رئيسيًا في قطاع السيارات بمصر، متصدرةً قوائم المبيعات في العديد من الفئات.. فما الذي حدث؟ وكيف انتقلت من الظل إلى القمة؟  

بداية متواضعة وتحديات كبرى  

في البداية، اقتصر وجود السيارات الصينية على الفئات الاقتصادية، مع تركيز كبير على تقديم أسعار منخفضة. لكن الجودة كانت دائمًا موضع شك، حيث انتشرت مقولات بين المستهلكين بأن السيارات الصينية "غير موثوقة" أو "لا تدوم".

 ورغم تلك البداية المتواضعة، استمرت الشركات الصينية في العمل بصمت على تحسين منتجاتها، حتى بدأت تظهر بوادر التغيير.  

تحول الصورة: الجودة أولاً

بحلول منتصف العقد الماضي، بدأت الشركات الصينية في تقديم سيارات بمواصفات تفوق توقعات المستهلكين. العلامات التجارية مثل "جيلي" و"إم جي" و"شيري" قادت التحول، حيث تم تحسين معايير التصنيع والاعتماد على تكنولوجيا مبتكرة.

 ويرى الخبراء  أن الجودة أصبحت كلمة السر، ومع دخول نظام الضمان الممتد وخدمات ما بعد البيع المميزة، تغيرت نظرة المستهلك المصري بالكامل"  

التكنولوجيا تقود التغيير 

لعبت التكنولوجيا دورًا محوريًا في نجاح السيارات الصينية. أنظمة الأمان الحديثة، الشاشات الذكية، والمحركات الاقتصادية كانت عوامل جذب جديدة للسائق المصري. ويضيف الخبير العالمي جوناثان مايكلز: "الشركات الصينية تبنّت استراتيجيات عالمية في تطوير السيارات، مما جعلها قادرة على منافسة العلامات الأوروبية واليابانية".  

السعر لم يعد الميزة الوحيدة

رغم أن السعر لا يزال ميزة تنافسية، إلا أن السيارات الصينية لم تعد تعتمد عليه فقط. أصبحت الجودة والتصميم والتكنولوجيا عوامل جذب جديدة.

 ويرى الخبراء أن  "العميل المصري أصبح أكثر وعيًا، ويركز على القيمة مقابل المال، وهو ما توفره السيارات الصينية بامتياز".  

الفئات الأكثر إقبالًا 

الشباب يمثلون الشريحة الأكبر من مشتري السيارات الصينية، حيث تجذبهم التصميمات العصرية والأسعار الميسرة. العائلات أيضًا أصبحت تتجه نحو السيارات الصينية بفضل المساحات الواسعة والتجهيزات المريحة. وحتى الشركات بدأت تعتمد عليها في أساطيلها بسبب تكاليف التشغيل المنخفضة.  

تأثير المنافسة على السوق  

دخول السيارات الصينية بقوة أجبر العلامات التجارية الأخرى، مثل الكورية واليابانية، على تقديم عروض تنافسية وتحسين خدماتها للحفاظ على حصتها السوقية.

 يقول ، مدير أحد معارض السيارات: "السيارات الصينية غيرت قواعد اللعبة، وأصبحت المنافسة الآن أكثر شراسة".  

 التحديات التي تواجه السيارات الصينية

رغم النجاح الكبير، تواجه السيارات الصينية تحديات مثل تقلبات أسعار العملات وارتفاع تكاليف الاستيراد، بالإضافة إلى الصورة النمطية التي لا تزال تلاحقها لدى بعض العملاء. ولكن الشركات الصينية أثبتت مرونة كبيرة في التعامل مع هذه التحديات عبر تقديم تسهيلات مالية وخدمات مبتكرة.  

مستقبل السيارات الصينية في مصر  

بحسب الخبراء، فإن السيارات الصينية تسير بخطى ثابتة نحو السيطرة على السوق المصري. مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والتسويق، من المتوقع أن تصبح العلامات الصينية الخيار الأول للمستهلك المصري خلال العقد المقبل.  

سيارة صينى سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

ترشيحاتنا

أرشيفية

جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين خلال قصف مجمع ناصر الطبي

أرشيفية

مسؤول إيراني يتهم روسيا بتسريب معلومات حساسة عن بلاده

ألكسندر ستوب

رئيس فنلندا يهاجم الاحتلال: ينتهك القانون الدولي

بالصور

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد